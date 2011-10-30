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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۴۲

بیگی:

نمایشگاه دستاوردهای دولت، تصویر عینی از حرکت به سوی بالندگی است

نمایشگاه دستاوردهای دولت، تصویر عینی از حرکت به سوی بالندگی است

تبریز – خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان‌شرقی نمایشگاه دستاوردهای دولت را تصویر عینی از حرکت مستمر به سوی توسعه و بالندگی ایران اسلامی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علیرضابیگی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه جلوه‌ خدمت اظهار داشت: تبیین خدمات دستگاه‌های دولتی و آشنا کردن مردم با وظایف ادارات و سازمان‌های مختلف و انتقال تجربیات بین دستگاه‌ها از ویژگی‌های برپایی این نمایشگاه است.

وی با اشاره به حضور فعالانه ادارات دولتی و مردمی در نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های آذربایجان شرقی افزود: نمادسازی از گستردگی حوزه فعالیت ادارات و مجموعه‌های کاری در تبیین ابعاد و زوایای فعالیتی دستگاه‌های خدمت‌رسان موثر بوده و به دین طریق عملکرد و توان دستگاه‌ها در معرض دید و قضاوت مردم قرار می‌گیرد.

بیگی ادامه داد: بخشی از فعالیت‌ها و عملکرد ارائه شده در نمایشگاه جلوه خدمت و غرفه‌های فرمانداری‌ها و ادارات ذی‌ربط، جلوه درخشان و مظهری از برکات سفرهای استانی هیئت محترم دولت است.

استاندار آذربایجان‌شرقی همچنین با تاکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی و نقش آن در تنویر افکار عمومی، خواستار شناسایی، بررسی و معرفی سایت‌های برگزیده دستگاه‌های دولتی شد.

وی همچنین با قدردانی از غرفه‌های فرمانداری‌ها و ادارات استان، آن را نشان از توجه دولت در توسعه امر اطلاع‌رسانی و نیز عمق بخشیدن به شناخت روستاها با رویکرد اقتصادی و تعریف بسته اقتصادی دانست.

پرویز آژیده معاون سیاسی و امنیتی استانداری نیز خلاقیت و ابتکار و برنامه‌های جنبی غرفه ها را قابل تحسین خواند.

وی افزود: تبادل نظر و تجربه به منظور هم‌افزایی توانمندی دستگاه‌های مختلف اداری یکی از اهداف برپایی این نمایشگاه است.

آژیده تصریح کرد: ضمن اینکه رویکردهای نوین و ابتکاری در ارائه دستاوردهای دولت از ویژگی‌های این نمایشگاه محسوب می‌شود، ارتباط مردم با مسئولان سبب می‌شود که انگیزه خدمت بیشتر، ارتباط و صمیمت مردم و مسئولان گسترده‌تر و عمیق‌تر شود.

کد مطلب 1447461

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