نمایشگاه دستاوردهای دولت، تصویر عینی از حرکت به سوی بالندگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علیرضابیگی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه جلوه‌ خدمت اظهار داشت: تبیین خدمات دستگاه‌های دولتی و آشنا کردن مردم با وظایف ادارات و سازمان‌های مختلف و انتقال تجربیات بین دستگاه‌ها از ویژگی‌های برپایی این نمایشگاه است .

وی با اشاره به حضور فعالانه ادارات دولتی و مردمی در نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های آذربایجان شرقی افزود: نمادسازی از گستردگی حوزه فعالیت ادارات و مجموعه‌های کاری در تبیین ابعاد و زوایای فعالیتی دستگاه‌های خدمت‌رسان موثر بوده و به دین طریق عملکرد و توان دستگاه‌ها در معرض دید و قضاوت مردم قرار می‌گیرد .

بیگی ادامه داد: بخشی از فعالیت‌ها و عملکرد ارائه شده در نمایشگاه جلوه خدمت و غرفه‌های فرمانداری‌ها و ادارات ذی‌ربط، جلوه درخشان و مظهری از برکات سفرهای استانی هیئت محترم دولت است .

استاندار آذربایجان‌شرقی همچنین با تاکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی و نقش آن در تنویر افکار عمومی، خواستار شناسایی، بررسی و معرفی سایت‌های برگزیده دستگاه‌های دولتی شد .

وی همچنین با قدردانی از غرفه‌های فرمانداری‌ها و ادارات استان، آن را نشان از توجه دولت در توسعه امر اطلاع‌رسانی و نیز عمق بخشیدن به شناخت روستاها با رویکرد اقتصادی و تعریف بسته اقتصادی دانست .

پرویز آژیده معاون سیاسی و امنیتی استانداری نیز خلاقیت و ابتکار و برنامه‌های جنبی غرفه ها را قابل تحسین خواند .

وی افزود: تبادل نظر و تجربه به منظور هم‌افزایی توانمندی دستگاه‌های مختلف اداری یکی از اهداف برپایی این نمایشگاه است .