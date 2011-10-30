نرخ امید به زندگی مردان ایران 71.7 سال/ ثبت دلایل طلاق در آینده

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناظمی اردکانی ظهر یکشنبه در نخستین شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان افزود: نرخ امید به زندگی در بین زنان کشور را نیز 73.6 سال اعلام و گفت: این نرخ در استان اصفهان 75.7 سال است.

دلایل طلاق در آینده ثبت می‌شود

وی با بیان اینکه دلایل طلاق در کشور ثبت نمی شود، گفت: دنبال هستیم تا در آینده‌با ایجاد فرمتهایی بتوان دلایل طلاقها را نیز ثبت و بر روی آن تحلیل انجام داد.

ناظمی اردکانی در ادامه سخنان خود به نرخ ولادت در کشور نیز اشاره کرد و گفت: این نرخ در سطح کشور 18.4 و در استان اصفهان 15.6 در هزار نفر است.

اصفهان رتبه 25 را در نرخ ولادت کسب کرد

وی تصریح کرد: استان اصفهان در بین استانهای کشور در جایگاه 25 کشور قرار دارد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور نرخ وفات در کشور را 5.9 و در استان اصفهان را 5.1 در هزار نفر اعلام و گفت: استان اصفهان در نرخ فوت رتبه 20 کشور است.

ناظمی اردکانی در بخش دیگری از سخنان خود به جمعیت کمتر از هفت سال در کشور نیز اشاره کرد و گفت: جمعیت کمتر از هفت سال در سطح کشور نزدیک به 7.6 میلیون نفر است که این میزان در سطح استان اصفهان 442 هزار نفر است.

معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود جمعیت 24 تا 30 سال کشور را نیز 10 میلیون نفر اعلام کرد.

صدور شناسنامه‌های مکانیزه نیازمند اعتبارات بیشتری است

رئیس سازمان ثبت احوال، ارائه شناسنامه مکانیزه را را از اقدامهای انجام شده در این سازمان اعلام کرد و گفت: باید به روند صدور شناسنامه مکانیزه شتاب بیشتری دهیم.

رئیس سازمان ثبت احوال کشورتصریح کرد: برای فراخوان و صدور شناسنامه مکانیزه و تعویض شناسنامه ای به اعتبار و تجهیزات سنگینی نیاز است.

ناظمی اردکانی با بیان اینکه در آینده کارت ملی به کارت ملی هوشمند تبدیل می‌شود، گفت: در کارت ملی هوشمند علاوه بر اینکه سازمان ثبت احوال می‌تواند از ظرفیت آن برای شناسایی استفاده کند کلید ورود به دولت الکترونیکی نیز خواهد بود.

کارت ملی هوشمند در مرحله اول هفت خدمت را پشتیبانی می‌کند

وی گفت: در مرحله اول صدور کارت ملی هوشمند هفت خدمات پیشتبانی شده که دستگاه های مختلف می‌توانند از ان استفاده کنند.