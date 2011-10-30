یادواره شهدای دانش آموزی استان قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه در مراسمی در محل حسینیه سپاه صاحب الامر(عج) قزوین از مقام شهدای دانش آموزی استان تجلیل شد.

در این مراسم که فرمانده سپاه ناحیه قزوین، معاون آموزش و پرورش استان، نماینده ولی فقیه در سپاه ناحیه استان و جمعی از خانواده های شهدا و دانش آموزان بسیجی حضور داشتند سردار سالار آبنوش فرمانده سپاه استان گفت: پاسداری از خون شهدا وظیفه ای همگانی است و در شرایط کنونی با برپایی یادواره ها باید از این جایگاه صیانت کنیم.

وی افزود: در دوران دفاع مقدس دانش آموزان بسیجی نیز با حضور در جبهه حماسه آفریدند و شهدایی چون خیام و بالازاده الگوی نوجوانان و چوانان امروز بسیجی است.

سردارآبنوش شهید سهام خیام و مرحمت بالازاده را سمبل شجاعت و ایثار در بین دانش آموزان بسیجی دانست و گفت: شهدا با فتخار آفرینی خود موجب مجد و عظمت اسلام شدند و امروز باید با پاسداشت یاد آنها دین خود را به شهدا ادا کنیم.

آبنوش یادآورشد: آموزش و پرورش نیز با تقدیم شهدای زیادی در افتخار آفرینی نظام اسلامی سهم بسزایی دارد و در هفته بسیج دانش آموزی باید ضمن تبیین رسالت بسیج و بسیجی در ترویج این فرهنگ ارزشمند تلاش کنیم.

فرمانده سپاه استان قزوین با تجلیل از مقام جانبازان تصریح کرد: ایثارگران و جانبازان انقلاب اسلامی با تحمل سالها درد و رنج ناشی از معلولیت و جانبازی اوج ایثارگری را به جهانیان نشان داده اند و باید از این مقاومت و پایمردی درس زندگی بگیریم و یادشان را زنده نگهداریم.

وی گفت: دشمنان در صدد ضربه زدن به نظام اسلامی هستند و برای مقابله با جنگ نرم دشمنان باید با مسلح کردن خود به معرفت دینی این ترفند دشمن را نیز خنثی کنیم.

سردار آبنوش به توطئه دیگر دشمنان در خدشه وارد کردن به جایگاه رهبری و امام راحل (ره) اشاره کرد و یادآورشد: امروز به برکت وجود رهبری کشورمان توانسته از تلاطم های گوناگون و فرازو نشیبهای زیادی به سلامت عبور کند و تا زمانی که مردم پشت رهبری نظام و گوش به فرمان ولی فقیه باشند هیچ آسیبی به این کشور نخواهد رسید.

این فرمانده نظامی در خصوص اختلاس اخیر بانکی نیز گفت: تمام کسلنی که در این تخلف بزرگ دست داشته اند باید از درون نظام کنار گذاشته شوند تا نتوانند در آینده بار دیگر به انقلاب ضربه وارد کنند.

سرهنگ مهدی طاهرخانی فرمانده سپاه ناحیه قزوین هم در این مراسم به اعزام دانش آموزان به مناطق عملیاتی اشاره کرد و اظهارداشت: تاکنون دانش آموزان استان در هشت مرحله در قالب کارئان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شده اند و مرحله نهم این طرح نیز از فردا آغاز خواهد شد.

وی افزود: اعزام دانش آموزان دختر از 15 دی ماه در استان شروع می شود.پ

در پایان این مراسم از هشت تن از خانواده های شهید دانش آموزی استان تجلیل شد.

