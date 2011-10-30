حسین منصوری با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها ضمن بیان مطلب فوق افزود: مهر عالی است و یکی از خبرگزاری‌هایی بوده که هر وقت کامپیوترم را روشن می‌کنم آن را نگاه می‌کنم. شما و همکاران‌تان رسالت واقعی خود را حفظ کرده و مانند برخی‌ها به مسائل شیطنت آمیز روی نمی‌آورید.

وی در خصوص وضعیت تیم مس سرچشمه اظهار داشت: از روز اول به ما "نارو" زدند و با توجه به شرایط خاصی که داشتیم، نتوانستیم به خوبی تیم را ببندیم.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان سرچشمه ادامه داد: زمانی که ما به لیگ برتر صعود کردیم اصلا فکر کنید صنایع مسی وجود ندارد و باید باشگاه جدید که ساختارها و استاندارد‌های AFC را داشته باشد، تشکیل دهیم. ما در آن مقطع برای انتخاب ورزشگاه، اعضای هیئت مدیره و جذب اسپانسر زمان لازم را نداشتیم و همین مسئله باعث شد تمرکزمان از بین رفته و تیم ضعیفی را ببندیم.

وی با بیان اینکه تیم مس به تازگی به شرایط عادی برگشته است، خاطرنشان کرد: اگر از یک تیم بزرگ لیگ برتری امتیاز میزبانی را بگیرند چه اتفاقی برایش خواهد افتاد؟ ما در این هفته‌ها در تمام بازی‌ها میهمان بودیم زیرا فاصله ورزشگاه کرمان تا شهر ما 200 کیلومتر است و تماشاگران و ورزشکاران ما سه چهار ساعت در راه هستند تا به ورزشگاه برسند و همین که امتیاز میزبانی از ما گرفته می‌شود برای تیم ما مشکل ایجاد کرده است.

منصوری با بیان اینکه کرمانی‌ها مرد روزهای سخت هستند، افزود: قطعاً در نیم فصل دوم با جذب دو سه بازیکن شرایط تیم بهتر می‌شود. در حال حاضر هم شرایط تیم بد نیست و در دو سه بازی اخیر عملکرد خوبی داشتیم و امیدواریم در ادامه مسابقات بتوانیم یقه تیم‌های بزرگ را بگیریم.

وی در پایان تصریح کرد: اینکه می‌ گویند مس سرچشمه یکی از مدعیان سقوط است حرفی درستی نیست و ما قطعا در ادامه مسابقات با کسب نتایج مطلوب سهمیه خود را در لیگ حفظ کنیم.