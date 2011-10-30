«حرف آخر عشق» بار دیگر آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، «حرف آخر عشق» عنوان کتابی از تولیدات مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری استان تهران و متشکل از گزیده شعرها و عکس‌هایی از زنده یاد قیصر امین‌پور است که در سال گذشته و همزمان با سالگرد درگذشت این شاعر نامدار معاصر به چاپ نخست رسید.

این کتاب در 100 صفحه شامل 44 گزیده شعر از زنده یاد قیصرامین پور به همراه عکس‌هایی از وی به صورت تلفیقی عرضه شده است.

گزینش اشعار این مجموعه توسط دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری استان تهران انجام شده است. همچنین گرافیک تصاویر نیز از آرشیو واحد تجسمی حوزه هنری انتخاب و توسط فرزاد ادیبی طراحی و اجرا شده است.

فیصر امین‌پور، شاعر و استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران 8 آبان سال 1386 در بیمارستان دی تهران درگذشت و در شهر گتوند، زادگاه خود به خاک سپرده شد.