حق کشتی گیران قم بیشتر از کسب یک مدال طلا بود

روح الله میکائیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مسابقات کشتی فرنگی جوانان قهمرانی کشور در قم، تصریح کرد: رقابت ها از سطح بسیار بالایی برخوردار بود و کشتی‌گیران مدعی جدالی نزدیک را برای کسب سکوهای اول تا سوم به نمایش گذاشتند.



وی ادامه داد: تیم‌های اول و دوم کشتی فرنگی قم از بهترین‌های کشتی قم در این دوره از مسابقات تشکیل شده بودند اما واقعیت این است که کشتی گیران قم هم با قرعه سخت مواجه شدند و هم اینکه حریفان هم واقعا پر قدرت بودند.



مربی تیم جوانان هیئت کشتی قم افزود: در ترکیب تیم های کشتی فرنگی جوانان استان قم کشتی‌گیرانی حضور داشتند که برخی از آنها سابقه کسب مدال از مسابقات رده‌های سنی مختلف در پیکارهای آسیایی و کشوری را داشتند نفراتی که همچنان جوان و جویای نام هستند.



وی با اشاره به اینکه کشتی‌گیران قمی در برخی اوزان واقعا با قرعه های سخت رو به رو شدند، اظهار داشت: به هر حال این هم یکی از مشکلات ما در این مسابقات بود که با وجود شایستگی فراوان، شاهد عدم موفقیت کشتی‌گیران خوب خود در این دوره بودیم.



میکائیلی شکست امیرحسین مولایی در پیکارهای وزن 74 کیلوگرم را غیر منتظره دانست و یادآور شد: مولایی یکی از بهترین کشتی‌گیران ما در رقابت های یکی دو سال اخیر بوده و از امیدهای تیم قم برای کسب مدال به شمار می رفت اما در یکی از مهمترین مسابقات خود در یک حرکت دچار اشتباه شد و در نتیجه بازی را به حریف خود که کشتی گیری فرصت طلب بود، واگذار کرد.



وی ابراز داشت: با توجه به تمرینات بسیار خوبی که نفرات تیم کشتی قم برگزار کرده بودند، در این مسابقات هدف اصلی تیم‌های کشتی‌ فرنگی قم کسب بیشترین مدال و رقم زدن بهترین عملکرد بود ولی از اینکه علی زینتی رفاه توانست مدال طلای این رقابت ها را کسب کند باز هم خوشحالیم.



مربی تیم جوانان هیئت کشتی استان قم افزود: پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی جوانان کشور تجربه بسیار خوبی برای کشتی گیران قمی بود و انشاءالله در آینده با توان بیشتر شاهد موفقیت کشتی گیران قمی در رقابت های قهرمانی کشور خواهیم بود.



گفتنی است: در پایان رقابت 241 فرنگی کار شرکت کننده در قالب 34 تیم از 31 استان کشور در پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی جوانان کشور در شهر مقدس قم که به مدت دو روز در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان برگزار شد، تیم کشتی فرنگی قم در نهایت موفق به کسب یک نشان طلا توسط علی زینتی رفاه شد.

