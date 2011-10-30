9 خانوار عشایر از برف و کولاک نجات یافتند / ارس طغیان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این خانوارهای عشایری به دلیل تاخیر در کوچ پائیزه در ییلاق "قره مسجد" از توابع بخش مرکزی نیر و تغییر ناگهانی دما و بارش برف سنگین در دامنه های کوه سبلان و در بین کولاک گرفتار شده بودند.

بخشدار مرکزی نیر در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات امداد و نجات از روز گذشته و با استفاده از نیروهای امداد و نجات این شهرستان و بهره گیری از دستگاه های سنگین از جمله گریدر و لودر آغاز شده بود.

به گفته زین العابدین آمیان گروههای امدادی جمعیت هلال احمر، جهادکشاورزی، راه و ترابری، امور عشایری و فرمانداری و بخشداری مرکزی نیر برای امدادرسانی به این خانواده ها مسیر 10 کیلومتری ییلاق"قره مسجد" طی 10 ساعت برفروبی کرده اند.

وی با بیان اینکه در این حادثه خانواده ها و احشام آنها که بالغ بر هزار و 200 راس گوسفند به سلامت به مقصد خود هدایت شدند، افزود: با حرکت این خانوارها به طرف قشلاقات مغان هم اکنون هیچ خانوار عشایری در منطقه باقی نمانده است.

بنا به گزارش اداره کل هواشناسی اردبیل، بیشترین میزان بارندگی در سطح استان مربوط به شهرستان نیر به میزان 16 سانتی متر بوده که در ارتفاعات به 30 سانتی متر نیز می رسد.

پیش از این فرماندار شهرستان نیر هم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بسیج تمام امکانات برای باز نگه داشتن محورهای مواصلاتی شهری و روستایی این منطقه، از اسکان 25 مسافر گرفتار در کولاک در گردنه صائین در پایگاه امداد و نجات جمعیت هلال احمر مستقر در این گردنه خبر داده بود.

به گفته سید حمید عبادللهی بارش سنگین برف در شهرستان نیر بیش از 100 اصله درخت را در سطح شهر شکسته و موجب وقوع چند فقره حادثه رانندگی در جاده های این شهرستان شده که خوشبختانه این حوادث تلفات جانی نداشته است.

ارتفاع برف به 50 سانتیمتر رسید/برداشت پنبه متوقف شد

گفتنی است بارش برف برای چهارمین روز پیاپی در شهرستان نیر و مشگین شهر و ارتفاعات استان همچنان ادامه دارد. ارتفاع برف در حال حاضر در مشگین شهر به 30 سانتی متر و در ارتفاعات استان اردبیل به 50 سانتی متر رسیده است.

در اصلاندوز هم بارش باران علاوه بر متوقف کردن برداشت پنبه از مزارع، موجب طغیان رودخانه ارس و آبگرفتگی معابر و تخریب کناره های جاده اصلی و برخی روستاها شد.

بارش برف پائیزی همراه با کولاک در برخی از محورهای برفگیر در مناطق مختلف استان اردبیل، هم اکنون تردد در جاده ها و راه های مواصلاتی و بویژه در گردنه های سخت گذر این استان را کند کرده است.

تردد در محورهای کوهستانی با زنجیر چرخ امکان پذیر است

مدیرکل راه و ترابری استان اردبیل نیز با هشدار به رانندگانی که قصد عبور از محورهای مواصلاتی این استان را دارند، استفاده از زنجیر چرخ را در مناطق کوهستانی و برفگیر و گردنه های اسالم، صائین و... ضروری عنوان کرد.

محمدکریم هدایتی که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، با بیان اینکه هم اکنون تمام راه ها و جاده های اصلی و فرعی استان باز بوده و تردد در آنها جریان دارد، اضافه کرد: نیروهای راهداری در تمام محورها مستقر و بر تردد خودروها نظارت دارند، اما در برخی از مناطق کوهستانی به دلیل برفگیری و کولاک شدید، ادامه مسیر تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

وی با اشاره به کولاک و یخبندان در نواحی کوهستانی و گردنه های سخت گذر استان، از رانندگان و مسافرانی که قصد تردد در این مسیرها را دارند خواست، زنجیر چرخ و دیگر تجهیزات ایمنی زمستانی مانند لباس گرم و مقادیری خوراک فاسد نشدنی به همراه داشته باشند.

مدیرکل راه و ترابری استان اظهار امیدواری کرد رانندگان وسائط نقلیه سبک و سنگین که در محورهای استان اردبیل تردد می کنند، با رعایت جوانب احتیاط و سرعت مطمئنه رانندگی کرده و با مأمورین راهداری و پلیس راه همکاری کنند.



به گفته وی رانندگان و مسافران می توانند قبل از حرکت در راه های برفگیر استان با تماس از طریق دو شماره تلفن گویای 141 و 8811425 در هر ساعت از شبانه روز از آخرین وضعیت راه های مواصلاتی مطلع شوند.