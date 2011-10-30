محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایشگاه در نوع خود در غرب کشور بی‌نظیر است و بیش از 80 واحد تولیدی محصولات خود را در این نمایشگاه ارائه می دهند.

بیاناتی افزود: این نمایشگاه در فضایی افزون بر هشت هزار مترمربع و در سه سالن الوند، هگمتانه و ابن‌سینای نمایشگاه بین‌المللی استان همدان دایر خواهد شد.

وی اضافه کرد: لوازم خانگی درشت از قبیل لوازم برقی خانگی در سالن الوند و تجهیزات ریز خانگی در سالن هگمتانه و فرش‌های ماشینی در سالن ابن‌سینا عرضه می شود.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی همدان افزود: در این نمایشگاه واحدهایی از کشورهای کره، آلمان، ژاپن و انگلستان نیز حضور دارند.

وی گفت: واحدهایی نیز از استان‌های تهران، همدان، خراسان، البرز، زنجان، اصفهان و ایلام در یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی کالاهای بازرگانی همدان حضور خواهند داشت.

بیاناتی افزود: نمایشگاه سال جاری در جذب واحدهای خارج از استان رشد 20 درصدی را تجربه کرده و از نظر تنوع و تعداد نیز رشد قابل توجهی داشته است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی همدان گفت: انواع فرش ماشینی، یخچال فریزر، اجاق گاز، ظروف آشپزخانه، ماشین لباسشویی، هود، سینگ، ماشین ظرفشویی، سماور، ظروف غذاخوری چینی، ملامین، صندوق های نسوز، ظروف چدنی، شبکه چدن گریل و ظروف لعاب کاری شده از عمده محصولاتی است که در این نمایشگاه عرضه خواهد شد.

یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی کالاهای بازرگانی، خانگی، فرش ماشینی، موکت و کفپوش از نهم تا 14 آبان ماه سال جاری همه روزه از ساعت 15 تا 20 و جمعه به صورت یک سره از 10 صبح تا 20 پذیرای بازدیدکنندگان است.