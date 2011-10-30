محدودیتهای زمین در برنامه ریزی برای فعالیتهای باغداری مدنظر باشد

ناصر بوذری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برنامه ریزی برای فعالیتهای باغداری و تولید محصولات باغی باید با توجه به محدودیتهای زمین صورت گیرد و از اهمیت این امر غفلت نکنیم.

وی ادامه داد: توجه به محدودیتهای زمین دربرنامه ریزی برای فعالیتهای باغداری و تولید میوه ها موجب افزایش بازدهی و کارآیی می شود و از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات نیز جلوگیری می کند.

این مسئول عنوان کرد: توجه به خصوصیات پایه ها و خصوصیات خاک نیز اهمیت فراوانی دارد و باید در برنامه ریزی ها به این امور نیز توجه شود تا بازدهی افزایش یابد.

استفاده از روشهای بی ضرر در زمینه ضدعفونی خاک اهمیت فراوانی دارد

مسئول تحقیقات میوه های های هسته دار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر اظهار داشت: استفاده از روشهای بی ضرر و کم ضرر در زمینه ضدعفونی خاک نیز اهمیت و ضرورت فراوانی دارد و ضد عفونی با آفتاب در بسیاری از موارد، توصیه می شود.

بوذری یادآور شد: نباید از مواد ضدعفونی کننده پر ضرر استفاده شود زیرا استفاده از این در مواد در نهایت، بازدهی کیفی تولید را کاهش می دهد.

وی افزود: استفاده از روشهای کم ضرر و بی ضرر در زمینه ضد عفونی خاک از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات و ضررهای احتمالی جلوگیری می کند.

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر از مهمترین مراکز تحقیقاتی جهاد کشاورزی به شمار می آید و در کرج مستقر است.