رهبر قنبری کارگردان فیلم سینمایی "روئیدن در باد" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری فیلم سینمایی "روئیدن در باد" طی 38 جلسه و در شهر کوچک سرعین به سمت کوه سبلان در شعاع یکصد کیلومتری آن انجام شد. نزدیک به 20 روستا که در مسیر بود مانند بلندیهای آلوارس، شمس آباد، بندار، درآبادو... به تناسب صحنههایی که نیاز داشتیم، لوکیشنهای فیلم را تشکیل دادند.
وی ادامه داد: "روئیدن در باد" فیلم جادهای است و کل داستان در جادهها اتفاق میافتد و هیچ چیزی ساکن نیست و داستان در حالت سیار اتفاق میافتد.
این کارگردان در ادامه درباره داستان فیلم توضیح داد: داستان به گونهای است که در فیلمی جادهای معنا پیدا میکند، قصهای که روایت میشود دارای ریز داستانها و داستانکهای کوچکی است که پیکره داستان اصلی را تشکیل میدهد. به عقیده من شیوه تعریف و بازگویی داستان سرراست، در دنیا تمام شده و در دنیا قصههای نو به نوعی تحلیلهای مدرن از زندگی است همه داستانها گفته شده و آزموده و تجربه شده است چیز جدیدی وجود ندارد.
کارگردان فیلم سینمایی "کسی در راه است" در ارتباط با جادهای بودن فیلم اخیرش توضیح داد: جادهای بودن این فیلم به این معنا نیست که کاراکتر اصلی در جاده راه بیفتد و داستان او را تعریف کنیم. به عقیده من زندگی گذرا است، درست مثل سکهای که میغلطد. شخصیت اصلی داستان ما هم به گونهای طراحی شده که از هرکجا که میگذرد به فراخور حضورش بهانهای برای تعریف داستانکهای فیلم میشود.
وی خاطرنشان ساخت: کاراکتر اصلی، قصه ثابت خود را ندارد که ما آن را در جاده به راه بیاندازیم و قصهاش را تعریف کنیم، او باعث روایت قصههای کوچک دیگر میشود. کاراکتر اصلی این قصه به همراه ایل و احشام و ... حرکت میکند و تاثیرات محیط را برروی او میتوانیم ببینیم و کاری جامعهشناختی در روایت داستان صورت گرفته است.
قنبری در ادامه افزود: به عقیده من زمان بیان قصههای ارسطویی تمام شده است. فیلمی مانند "آواتار" از قصهای کهنه برخوردار است و تنها به دلیل اجرا و استفاده از فضای متافیزیک جذاب شده است. به عقیده من کارکرد هنرهای تصویری معطوف به قصههای کوتاهی شده است که در یک پیکره به خوبی روایت شوند.
کارگردان فیلم سینمایی "او" درباره مراحل فنی فیلم گفت: از امروز تدوین فیلم از سوی رضا بهارانگیز آغاز شده است و خودم هم حضور دارم با توجه به زمان کم باقیمانده به برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان، فیلم به جشنواره نخواهد رسید، اما برای حضور در جشنواره فیلم فجر آماده نمایش خواهد شد.
وی درباره موسیقی فیلم توضیح داد: با آقای مهران پورمندان برای ساخت موسیقی به توافق رسیدیم و ایشان اتودهایی را آماده کردند که باید روی کار بیاید و باهم بیشتر در این باره صحبت کنیم. آقای پورمندان از دانش و توانمندی لازم برخوردار هستند اما به دلیل گستره موسیقی آذربایجانی نیاز به مطالعه وسیع و گسترده در این خصوص است.
قنبری درباره فضای موسیقیایی فیلم توضیح داد: این فیلم نیاز به موسیقی افکتیو دارد که به ارائه حسها به مخاطب کمک کند. از سوی دیگر موسیقی باید شکلی جهانی داشته باشد، از موسیقی بومی وام بگیرد، اما به گونهای که نتوان با آن آوازی را یک آذری زبان بخواند و زمزمه کند.
وی درباره رضایتمندی خود از ساخت فیلم گفت: من به فیلمنامه اشراف کامل داشتم و با دکوپاژ کامل سرصحنه حاضر شدم و اعضای گروه دکوپاژ من را داشتند. همکارانم در این فیلم از جمله مدیر فیلمبرداری، طراح صحنه برای ضبط تصاویر مورد نظرم مرا همراهی کردند، همه گروه تلاش کردند و از کار رضایت خاطر دارم. دراین فیلم سعی کردم آذربایجان را از زاویهای که تاکنون دیده نشده به تصویر بکشم و زوایای تصویری خاصی در فیلم وجود دارد. دراین فیلم نگاه به مردم آذربایجان، نوع پوشش، رنگ، و ... دیده میشود.
این کارگردان درباره گویش فیلم توضیح داد: در فیلم گویش آذربایجانی نداریم. همه کاراکترها فارسی زبان هستند، اما لحن ادای کلمات به گونهای است که آذربایجانی است لحن با لهجه تفاوت دارد و این تفاوت در ادای کلمات بازیگران به وضوح دیده میشود. من با تک تک بازیگران در این خصوص صحبت کردم و با آنها کار کردم تا لحن آذربایجانی از کار درآید و راضی هستم.
"روئیدن در باد" را رهبر قنبری نوشته و داستان پسر 14 سالهای را روایت میکند که مجبور است امتحانات سراسریاش را در مسیر کوچ ایل از قشلاق به ییلاق بگذراند که با سختیها و مشقات فراوانی رو به رو است ...
در این فیلم گوهر خیراندیش، امید زندگانی، حسین عابدینی، ذبیح افشار، کاظم هاشم زاده، یلدا قشقایی ژیلا شاهی، صبا مهری، احمد پورستان، یحیی پورامین،بهنام اسداللهی، مهرداد میکائیل زاده و قاسم سید سیاح حضور دارند.
عواملی که در ساخت فیلم همکاری دارند، عبارتند از نویسنده و کارگردان: رهبر قنبری، مدیرتولید: محمد عبدیزاده، مدیرفیلمبرداری: فریدون شیردل، مدیر صدابرداری: روح اله جعفربگلو، طراح صحنه و لباس: حسن روح پروری، مسئول لباس: مرضیه کرمی و سحر سهرابی، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: عقیل تقی زاده، منشی صحنه: آسیه معصومی زاده، طراح چهره پردازی: مریم دوستی، عکاس: لیلا خوش کنار، تهیهکننده: حسن امجدی مقدم با حمایت و مشارکت بنیاد سینمایی فارابی.
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