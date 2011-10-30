راه اندازی شبکه اجتماعی الکترونیک در ورامین ضروری است

فتح الله فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که ۷۸درصد کاربران اینترنت در کشور ما عضو یکی از شبکه های اجتماعی هستند و نیز از هر سه شهروند ورامینی حداقل یک نفر دسترسی آسان به اینترنت دارد.

وی گفت: اطلاعات مذکور نشان دهنده گرایش فوق العاده به اینترنت و شبکه های اجتماعی است و این در حالی است که در این فضا تاکنون هیچ اقدامی نشده و وجود یک شبکه اجتماعی کارا و مؤثر در ورامین ضروری به نظر می رسد.

مدیر روابط عمومی شهرداری ورامین ادامه داد: در شبکه اجتماعی ایجاد شده می توان به جای ارائه فرهنگ غیر رسمی و کوچه و خیابانی موجود در شبکه های اجتماعی غربی، تصویر واقعی از فرهنگ مردم شهرستان ارائه داد.

وی بیان کرد: در فضای شبکه اجتماعی، توان بالایی برای جلب مشارکت شهروندان در تصمیم گیریهای شهری و نیز انعکاس مشکلات شهروندان به مسئولان وجود خواهد داشت؛ همچنین از طریق رصد دقیق این فضا می توان از لایه های مختلف اجتماع آگاه شد.

فرجی افزود: امروز دیگر تنها دولتها و نهادها نیستند که اطلاعات تولید می کنند، بلکه محتوای اطلاعات و شبکه های دیجیتال را خود کاربران تهیه کرده و باید زیرساخت و بستر فنی آن فراهم شود.

عضو کارگروه علمی اجتماعی باشگاه نویسندگان انقلاب اسلامی از مسئولان شهری ورامین خواست با در نظر گرفتن مزایای موجود در عرصه مذکور و با استفاده از ظرفیتها و پتانسیلهای مراکز دانشگاهی و علمی به سوی الکترونیک کردن فضای شهرستان گام بردارند.