حاکمیت گفتمان قرآنی مطالبه رهبر معظم انقلاب از حوزه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمصطفی حسینی شامگاه شنبه در مراسم اختتامیه سومین دوره مسابقات قرآن و حدیث حوزه های علمیه که در شبستان نجمه خاتون حرم برگزار شد گفت: هدف از برگزاری این مسابقات ارتقای فضای انس با قرآن کریم و حدیث در حوزه‌های علمیه است.



وی اظهار داشت: مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی از حوزه این است که گفتمان قرآنی بر حوزه حاکم باشد و برگزاری این مسابقات گامی در راستای تحقق این مطالبه است.



حسینی بیان داشت: هویت اصلی و رسالت اساسی حوزه این است که بر سر سفره معارف ثقلین باشد تا جان تشنه جهانیان را با زلال معرفت سیراب کند.



مدیر مرکز قرآن و عترت کریمه اهل بیت(ع) ابراز امیدواری کرد تا با حمایت شورای عالی و مدیریت حوزه علمیه شاهد گسترش فعالیتهای مختلف قرآنی اعم از ترویجی تبلیغی، آموزشی و پژوهشی باشیم.



رشد 40 درصدی شرکت کنندگان در مسابقات حوزه



حسینی با بیان اینکه سومین دوره مسابقات قرآن تفاوتهای زیادی با دوره‌های گذشته داشت اضافه کرد: امسال با رشد 40 درصدی تعداد شرکت کنندگان روبرو بودیم و هزار و 500 طلبه در این رقابت‌ها حضور داشتند.



وی افزود: این افراد در رشته‌های حفظ کل، بیست، ده و پنج جزء و تحقیق و ترتیل و تفیسر و معارف حدیثی با هم رقابت کردند و به نفرات برتر نیز جوایزی مانند کمک هزینه عمره، مشهد، عتبات و ... اهدا می‌شود.



مدیر مرکز قرآن و عترت حوزه‌های علمیه اظهار داشت: مرحله مقدماتی رشته حفظ ، هفتم مهرماه امسال برگزار شد و سایر رشته ها نیز چهارم و پنجم آبان انجام شد و نفرات برتر با راهیابی به مرحله نهایی در روز جمعه به رقابت پرداختند.



ویژگی این مسابقات



حسینی حضور داوران بین المللی قرآنی، برگزاری نشست علمی و تخصصی قرائت معنامحور، حضور کارشناسان فنی در این مسابقات و استاد راهنما را از جمله ویژگیهای متفاوت این دوره نسبت به دوره های گذشته برشمرد.



وی با قدردانی از حمایت‌های مدیران حوزه از امور قرآنی تأکید کرد: نیازمند حمایت‌های بیشتری برای امور قرآنی در حوزه هستیم.

