حرف جبهه پایداری شنیده شود/ استیضاح وزیر نیرو به صلاح نیست

به گزارش خبرنگارمهر پرویز فتاح ظهر یکشنبه در نشستی خبری که در حاشیه هجدهمین دوره نمایشگاه مطبوعات وخبرگزاری ها برگزار شده بود در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبی بر اینکه فعالیت جبهه پایداری را چگونه ارزیابی می کنید و آیا این احتمال دارد که این جبهه به کمیته وحدت اصولگرایان بپیوندد؟ اظهار داشت: بنده برخی از اعضای جبهه پایداری را می شناسم، آنها همکاران من در دولت نهم بودند و می توانم با قاطعیت اعلام کنم در تدین صداقت و دلسوزی آنها به نظام شکی نیست.

وی گفت: جبهه پایداری دیدگاهی را دنبال می کند که این دیدگاه قابل احترام است زیرا برخی از مردم نیز بر این دیدگاه تاکید می کنند. از این رو معتقدم باید دیدگاه ها و حرف های جبهه پایداری را شنید و اگر فضایی فراهم شود تا آنها حرف های خود را بیان کنند حتما همکاری و وحدت در اردوگاه اصولگرایان بهتر خواهد شد.

فتاح گفت: اعضای جبهه پایداری تا کنون دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را در قالب بیانیه و نامه منتشر کرده اند، اما هنوز حرف آنها شنیده نشده است.

رئیس بنیاد تعاون سپاه در پاسخ به سئوالی که چرا رستم قاسمی وزیر نفت که همکار سابق شما در قرارگاه خاتم بود بر خلاف دوران تصدی شما در وزارت نیرو در جمع خبرنگاران حاضر نمی شود؟ گفت: آقای قاسمی از دوستان وهمکاران صمیمی بنده است اما بر این باورم که باید تمامی مسئولان ودولتمردان به اصحاب رسانه پاسخگو باشند، زیرا رسانه ها منصف و فقط به دنبال پاسخگویی مسولان هستند از این رو انتظار دارم وزیران به درخواست اصحاب رسانه پاسخ دهند.

وی همچنین قاسمی را فردی عملگرا دانست و گفت: اگر وی زیاد در جمع اصحاب رسانه ظاهر نمی شود به خاطر این است که می خواهد بر امور اشراف کامل داشته باشد، بنده خود در دولت نهم حضور داشتم و از نزدیک دیده ام که وزیر باید به امور اشراف کامل داشته باشد تا بتواند در قبال عملکرد خود و کارهایی که انجام می دهد پاسخگو باشد. فتاح در ادامه این نشست خبری استیضاح نامجو وزیر نیرو را به صلاح ندانست و اظهار داشت: بنده شاهد فعالیت آقای نامجو هستم حقیقتا وی در وزارت نیرو فعالیت می کند. از این رو استیضاح نامجو را در حال حاضر به صلاح نمی دانم. از سویی دیگر یک سال و اندی دیگر تا پایان عمر دولت دهم مانده است و در این مدت استیضاح وزیر به صلاح نیست.

وزیر سابق نیرو گفت: به جای استیضاح بهتر است ایرادات وزیر نیرو بازگو شود تا وی نیز این ایرادات را برطرف کند.