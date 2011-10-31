محمد بی‌ریا در این باره به خبرنگار مهر گفت: قرار بود این نمایش از 15 مهرماه در بخش رپرتوار جشنواره تئاتر مقاومت در تالار مولوی روی صحنه برود. اما متاسفانه مدیران تالار مولوی هیچ همکاری برای اجرای این نمایش با ما نداشتند و"سکوت سپید" اجازه اجرا پیدا نکرد.

وی ادامه داد: متاسفانه علی‌رغم اینکه نمایش"سکوت سپید" از جمله آثاری بود که باید در جشنواره تئاتر مقاومت روی صحنه برود، اما عملاً این اتفاق روی نداد. مدیران سالن مولوی هیچ همکاری برای اجرای این نمایش با ما نکردند. با وجود اینکه این نمایش برای رپرتوار جشنواره مقاومت بازبینی شده بود بازهم به گروه اعلام کردند که بعد از جشنواره دوباره فیلم کار را به شورای بازبینی تئاتر مولوی ارائه کنیم تا در صورت صلاحدید در نوبت نمایش قرار بگیریم. درصورتی که اجرای این نمایش جزء تعهدات تالار مولوی نسبت به جشنواره تئاتر مقاومت بوده است.

وی افزود: حسین پارسایی به عنوان دبیر جشنواره زحمت بسیاری برای ما کشیده است، اما متاسفانه افرادی هستند که به هیچ عنوان قدردان جوانان تئاتری نیستند. معتقدم که مقصرهر اتفاقی که برای تئاتر کشور می‌افتد خود تئاتری‌ها هستند.

وی خاطرنشان کرد: قرار است این نمایش افتتاح کننده خانه نمایش اداره تئاتر باشد. آخرین اثری که در خانه نمایش روی صحنه رفت نمایش"فانوس‌های کور" به کارگردانی من بود و بسیار خوشحالم که نمایش"سکوت سپید" را قرار است به عنوان اولین نمایش این سالن تازه ساز اجرا کنم. چون خانم معترف لطف بسیاری به من و گروه نمایشم داشته‌اند.