جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به قرائت کمیسیون اصل نود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: این گزارش عمده ایرادات و نظارت و عملکرد وزارت اقتصاد و امور دارایی را مشخص کرد و نشان داد این وزارتخانه در خصوص سوء استفاده مالی اخیر به وظایف خود عمل نکرده است.

وی همچنین تأکید کرد: شمس الدین حسینی به عنوان وزیر اقتصاد باید کنترل و نظارت بیشتری بر عملکرد بانکها و زیرمجموعه های خود داشت، در حالیکه متأسفانه اینگونه نیست.

قادری خاطرنشان کرد: عزل و نصب مدیران و اعضای هیئت مدیره بانکها با وزارت اقتصاد و امور دارایی است و طبعاً اگر در گزینش و عملکرد بانکها دقت می شد فساد مالی اخیر پیش نمی آمد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به استیضاح وزیر اقتصاد در جلسه آینده مجلس گفت: قرائت گزارش کمیسیون اصل نود از فساد مالی اخیر کار وزیر اقتصاد در دفاع از خود و گرفتن و رأی اعتماد مجدد را با مشکل مواجه کرد.

نماینده مردم شیراز در مجلس در خصوص اخباری مبنی بر لابی های گسترده معاونان پارلمانی و استانداران با نمایندگان مجلس برای پس گرفتن امضای استیضاح گفت: مجموعه نیروهای وزارت اقتصاد و معاونین پارلمانی وزارتخانه در حال تلاش برای پس گرفتن امضاها هستند اما تاکنون استاندار فارس تماسی در این خصوص با من نگرفته است .