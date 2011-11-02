اجرای یکساله طرحهای هادی روستایی در استان تهران/ اعتبارات افزایش یافت

علی خوئینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعتبارات طرحهای هادی از 50 میلیون تومان به 200 میلیون تومان افزایش یافته و با کوتاه شدن زمان اجرای آن، رضایتمندی روستاییان ایجاد می شود.

وی گفت: رویکرد جدید در طرح هادی روستاها و کوتاه شدن زمان تهیه، تصویب و اجرای طرح هادی روستایی موجب شده که روستاییان از این طرح استقبال کنند و مشارکت خویش را نیز افزایش دهند.

این مسئول عنوان کرد: تاکنون اعتبارات طرح هادی روستایی دو ساله و یا سه ساله پیش بینی می شد و مشکلاتی را برای روستاها ایجاد می کرد و در گذشته روستاییان سه بار در سال شاهد فعالیتها و عملیات عمرانی در روستاها بودند که مشکلاتی برای آنان به وجود آورده بود.

استفاده از مصالح ساختمانی نوین در طرحهای هادی

وی ادامه داد: در اجرای طرحهای هادی روستایی از مصالح ساختمانی نوین به جای آسفالت استفاده می شود و از تعریضهای غیر ضروری جلوگیری شده و معابر روستایی با مصالح بومی موجود در روستا که دارای مقاومت کافی است، تعریض می شود.

خوئینی در خصوص بازنگری این طرحها بیان داشت: ‌طرحهای هادی روستایی، دوره‌های ده ساله دارند و مسئولان محلی با ارائه دلایل کارشناسی می توانند تقاضای بازنگری طرحها را داشته باشند.

وی افزود: ارائه اشکالاتی نظیر کاربریهای مغایر با آنچه که مردم استفاده می کنند و تناسب نداشتن بافت مصوب روستا با نیاز مردم، موجب بازنگری طرحها می شود.

استان تهران دارای 817 روستای دارای سکنه است

معاون عمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران یادآور شد: استان تهران دارای 817 روستای دارای سکنه است که از این تعداد، 536 روستا بیش از 20 خانوار جمعیت دارند.

وی به اهداف طرح هادی اشاره و عنوان کرد: بهسازی معابر، ایجاد جوی و جدول، آسفالت معابر، ساماندهی شبکه معابر درون روستایی جداره سازی تقویت مراکز محله ایجاد مبلمان روستایی و ایجاد المان روستایی متناسب با شرایط محیطی روستا از موارد اجرای طرح هادی در روستاهاست.

این مسئول اضافه کرد: توزیع عادلانه امکانات رفاهی، هدایت توسعه فیزیکی و ایجاد تسهیلات لازم برای بهبود مسکن اهالی در قالب عملیاتی ساختن پروژه‏هایی نظیر احداث و اصلاح شبکه معابر، میادین، پیاده‏روها، فضای سبز، پوشش انهار و کانالهای آب داخلی روستا، دیواره ‏سازی، تکمیل سیل بند، آماده ‏سازی اراضی پیش بینی شده برای گسترش آتی روستا، پلهای مورد نیاز داخلی و تکمیل شبکه دفع فاضلاب از دیگر مزایای طرح هادی روستاهاست.