به گزارش خبرگزاری مهر عباس براتی‌پور، شاعر پیشکسوت با بیان این مطلب گفت: این گونه جشنواره‌ها حالت مهمانی دارند و می‌باید در آن محصولات فرهنگی مبادله شود، اما باید تلاش شود شعرای ایران هم سفرهای مشابه داشته باشند و شعرهایشان را عرضه کنند.

براتی پور افزود: اینکه شعرای کشورهای مختلف گرد هم می‌آیند و شعرهای خود را درارتباط با ائمه اطهار(ع) می‌خوانند بسیار مفید است؛ مخصوصا اینکه شاعرانی مسیحی درباره امامان ما شعر می‌گویند، اما باید این ارتباطات را دو جانبه کرد.

براتی پور گسترش جهانی فعالیت این جشنواره را امکان پذیر دانست و گفت: جهان امروز جهان ارتباطات و الکترونیک است و ما می‌توانیم از طریق اینترنت فراخوان ارائه کنیم تا همه شاعران آیینی در اقصی نقاط جهان آثارشان را برای جشنواره ارسال کنند.

او در ادامه گفت: همچنین می‌توان آثار مکتوب یا ترجمه‌های آن را دریافت کرد و در جشنواره شرکت داد و از این طریق که بسیار هم مقرون به صرفه است، انعکاس جهانی به این جشنواره داد.

براتی‌پور پیشرفت شعر آیینی را مرهون انقلاب اسلامی دانست و گفت: پیام امام (ره) جهانی بود و امروز در قالب بیداری اسلامی شاهد تاثیر آن در عرصه بین المللی هستیم و این به بیداری همه مردم دنیا منجر خواهد شد.

این شاعر پیشکسوت ادامه داد: از آن جا که در این عرصه بحث اسلام مطرح است، جهانیان می‌خواهند از اسلام و رهبران و پیشوایان آن بیشتر بدانند و بنابراین ادبیات دینی و شعر آیینی بیش از پیش مورد توجه و رشد و بالندگی قرار می‌گیرد.