به گزارش خبرگزاری مهر، آیت االه شبستری ظهر یکشنبه در دیدار با مسئولان بسیج دانش آموزی و بسیج فرهنگیان استان گفت: جهاد فرهنگی از وظایف اصلی بسیج در زمان کنونی است تا با بصیرت و استقامت و پایداری بتوانند دشمن را در رسیدن به اهداف شوم ناکام گذراند .

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید فهمیده و دیگر شهدای والامقام به ویژه دانش آموزان و فرهنگیان شهید، از شهید فهمیده بعنوان سرمشق و اسوه و الگوی جوانان و نوجوانان نام برده و با شرح فضایلی از زندگی نوجوان 13 ساله شهید فهمیده گفت: شهید محمد حسین فهمیده با بصیرت، ولایتمداری و نثارجان خود در راه حفظ دین و کیان اسلامی توانست در پیشانی تاریخ درخشان بماند و او از افتخارات ایران اسلامی بلکه جهان اسلام است .

آیت الله شبستری با اشاره به آیات قرآن کریم از بسیج به عنوان واژه مقدسی نام برد که ریشه در اسلام و قرآن دارد و در یک کلمه به معنای جهاد است که در زمان جنگ و نبرد نظامی جهاد نظامی است که انسان در را خدا و در ستیز با دشمنان خدا از مال و جان خود می گذرد و در زمان دیگر هم جهاد به معنی جد و جهد و کوشش است که انسان باید در عرصه اقتصادی، علمی، فرهنگی و سیاسی در برابر توطئه های دشمنان تلاش و کوشش نماید و با بصیرت و آگاهی در مقابل کفار و حفظ ارزشهای اسلامی فعالیت کند.

امام جمعه تبریز در ادامه با تاکید بر اینکه دشمن از راههای مختلف می خواهد ارزشهای دینی را کم رنگ کرده و جوانان و نوجوانان را به ابتذال و الحاد و انحراف بکشاند، اظهار داشت: امروز وظیفه بسیج خیلی سنگین است و باید علاوه بر آموزشهای نظامی و دفاعی خود را به علوم مختلف روز مجهز نماید تا راههای نفوذ تهاجم فرهنگی را سد نموده و با اجرای برنامه های اسلامی در تربیت دینی و تربیت جسمی جوانان و نوجوانان نقش بسزایی ایفا نماید و این افتخار بزرگی است که نصیب بسیج گشته است .