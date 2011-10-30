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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۴۸

شبستری:

جهاد فرهنگی از وظایف اصلی بسیج در زمان کنونی است

جهاد فرهنگی از وظایف اصلی بسیج در زمان کنونی است

تبریز – خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی جهاد فرهنگی را از وظایف اصلی بسیج در زمان کنونی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت االه شبستری ظهر یکشنبه در دیدار با مسئولان بسیج دانش آموزی و بسیج فرهنگیان استان گفت: جهاد فرهنگی از وظایف اصلی بسیج در زمان کنونی است تا با بصیرت و استقامت و پایداری بتوانند دشمن را در رسیدن به اهداف شوم ناکام گذراند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید فهمیده و دیگر شهدای والامقام به ویژه دانش آموزان و فرهنگیان شهید، از شهید فهمیده بعنوان سرمشق و اسوه و الگوی جوانان و نوجوانان نام برده و با شرح فضایلی از زندگی نوجوان 13 ساله شهید فهمیده گفت: شهید محمد حسین فهمیده با بصیرت، ولایتمداری و نثارجان خود در راه حفظ دین و کیان اسلامی توانست در پیشانی تاریخ درخشان بماند و او از افتخارات ایران اسلامی بلکه جهان اسلام است.

آیت الله شبستری با اشاره به آیات قرآن کریم از بسیج به عنوان واژه مقدسی نام برد که ریشه در اسلام و قرآن دارد و در یک کلمه به معنای جهاد است که در زمان جنگ و نبرد نظامی جهاد نظامی است که انسان در را خدا و در ستیز با دشمنان خدا از مال و جان خود می گذرد و در زمان دیگر هم جهاد به معنی جد و جهد و کوشش است که انسان باید در عرصه اقتصادی، علمی، فرهنگی و سیاسی در برابر توطئه های دشمنان تلاش و کوشش نماید و با بصیرت و آگاهی در مقابل کفار و حفظ ارزشهای اسلامی فعالیت کند.

امام جمعه تبریز در ادامه با تاکید بر اینکه دشمن از راههای مختلف می خواهد ارزشهای دینی را کم رنگ کرده و جوانان و نوجوانان را به ابتذال و الحاد و انحراف بکشاند، اظهار داشت: امروز وظیفه بسیج خیلی سنگین است و باید علاوه بر آموزشهای نظامی و دفاعی خود را به علوم مختلف روز مجهز نماید تا راههای نفوذ تهاجم فرهنگی را سد نموده و با اجرای برنامه های اسلامی در تربیت دینی و تربیت جسمی جوانان و نوجوانان نقش بسزایی ایفا نماید و این افتخار بزرگی است که نصیب بسیج گشته است.

سرهنگ حیدری فرمانده بسیج دانش آموزی و فرهنگیان آذربایجان شرقی نیز این دیدار گزارشی از برنامه های بسیج و اهم ماموریت ها ارائه کرد و از عضویت 60 درصد فرهنگیان در کانون های بسیج فرهنگیان استان و 65 درصد دانش آموزان در واحدهای مقاومت بسیج دانش آموزی استان در راستای تحقق ارتش 20 میلیونی خبر داد.　

کد مطلب 1447508

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