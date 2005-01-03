الزرقاوي و عبدالله دوم دو روي يك سكه

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه السفير لبنان در مقاله اي به قلم جوزف سماحه به بررسي تشابه فوق العاده ميان شاه اردن و تروريست معروف اين كشور در عراق يعني ابومصعب الزرقاوي پرداخته است.؟



السفير نوشت : چه وجه اشتراكي ميان عبدالله دوم شاه اردن و ابومصعب الزرقاوي همشهري اش وجود دارد؟ آيا يك معركه و هدف مشترك آنها را متحد كرده است ؟ آيا اين دويك ديدگاه درباره اوضاع عربي وچالش هاي پيش رو دارند؟ آيا زبان سياسي و مفاهيمي كه به آن استناد مي كنند، همسو و نزديك به هم است؟



به نظر مي رسد اينها سوالات عجيبي باشند اما پيش ازهرگونه نتيجه گيري يادآوري گفته هاي شاه اردن به روزنامه نيويورك تايمز خالي از لطف نيست، شاه اردن از آنچه ظهور هلال شيعه درامتداد ايران تا عراق سوريه و لبنان ناميده ، هشدار داده است و گفته است اين هلال موازنه ژئواستراتژيك را ميان شيعه و سني برهم خواهد زد و منافع آمريكا و هم پيمانانش را تهديد خواهد كرد.



عبدالله اولين مسئول سياسي يك كشور عرب است كه اين زبان گستاخانه و بي ادبانه و خطرناك را بكار برد.



او اولين مسئول عرب است كه قاطعانه حكم مي كند كه روابط طائفه اي در ميان شهروندان كشورهاي ياد شده نه تنها بر هرگونه روابط ملي يا قوميتي برتري دارد بلكه مسائل شهروندي و قومي را به طور كامل نفي مي كند.



عبدالله نخستين مسئول يك كشور عرب است كه مذاهب را بسان نظام هاي داراي استقلال تلقي مي كند كه روابط بين آنها را موازنه هاي ژئواستراتژيك ساماندهي مي كند .



شاه اردن ولين مسئول يك كشورعرب است كه علنا شهروندان كشورهاي خليج (فارس) كه پيرو يك مذهب(شيعه) هستند را تحريك مي كند واز تبديل آنها به ستون پنجم بر ضد اكثريت ساكنان اين كشورها (اهل سنت ) هشدار مي دهد.



او اولين مسئول عرب است كه آشكارا وعلنا سركوب و ظلم پيروان يك مذهب (شيعه ) را توجيه مي كند و هيچ حقي را براي شيعيان ساكن اين كشورها محترم نمي شناسد.



عبدالله نخستين مسئول عرب است كه خودش را سخنگوي يك مذهب(سني ) مي داند و پيروان اين مذهب را همگي هم پيمانان آمريكا معرفي مي كند.



او اولين مقام يك كشور عرب ست كه مسئوليت دعوت به فتنه و نزاع طائفه اي را بردوش مي كشد.

او اولين مسئول عرب است كه به همراه اسرائيل، اكثريت (شيعيان ) را مورد اهانت و ناسزاگويي قرار مي دهد تا با نشان دادن ترس خود از هلال شيعي كه مخالف گرايش وابستگي وي به بيگانگان است، بتواند سرسپردگي بيش از پيش خود را به آمريكا نشان دهد.



او اولين حاكم يك كشور عرب است كه درحالي به آمريكا درباره ائتلافهاي عراقي اين كشور هشدار مي دهد كه هنگام انتقاد از آمريكا پشت سياست هاي اين كشور پنهان مي شود ، از نظر شاه اردن اگر آمريكا بخواهد نيروهاي قابل اتكاي خود (مانند شاه اردن ) را تضعيف كند كه سودمندي خود را نشان داده اند در حق خود اشتباه كرده است .



او اولين مقام يك كشور عرب است كه با هشداردادن نسبت به هلال شيعي از يك سو و متهم كردن يكي از نيروهاي اين هلال به حمايت از مقاومت سني دچارتناقض گويي آشكار شده است .

شاه اردن نخستين مسئول عرب است كه انديشه شهروندي و مساوات ميان شهروندان را تنها به خاطر جلب رضايت آمريكا و پيشبرد طرح هاي اين كشور ناديده مي گيرد و آن را نفي مي كند.



عبدالله اولين مسئول عربي است كه پس از تعليق پرونده هسته اي ايران به اعراب پيشنهاد خصومت و مقابله با اين كشور را به عنوان دشمن خارجي و داخلي اعراب مطرح مي كند خارجي وداخلي(ايران) مقابله كنند در حالي كه طرح توسعه طلبانه اسرائيل منتظر فرصتي براي حمله به ايران است .



اظهارات عبدالله دوم با اتهامات مصر عليه ايران واتهامات آمريكا عليه ايران و سوريه به دخالت در عراق و اتهامات اسرائيل عليه حزب الله كاملا همسو و هماهنگ است.



كما اينكه اين اظهارات با اظهار نظر مقامات اسرائيل هم هماهنگ است كه از تحول راهبردي در منطقه سخن گفته اند تحولي كه با حمايت اعراب از اظهارات بوش است كه گفته بود شارون مرد صلح است .



به گزارش مهر، نويسنده لبناني اين مقاله مي نويسد : هيچ كس نمي تواند مسائل قومي طائفه اي و مذهبي را در كشور ما لبنان انكار كند تنش هاي واضح در لبنان، عراق ، بحرين ، عربستان و كويت و ... وجود دارد هيچ كس نميتواند وجود انگيزه هايي را براي سلطه منافع عاليه طوايف بر منافع ملي انكار كند اما فرض بر اين است كه اعتراف به اين واقعيت مقدمه اي براي بررسي نحوه بوجود آوردن توافقات داخلي (حتي اگر نگوييم اجماع كلي ) و در نحوه رفتار با گرايش هاي ناهمگون است تا همه آنها در چارچوب اتحادي وارد شوند تا مانع از فرسايش دولت از درون شود.



عبدالله دوم يك رويكرد كاملا معكوس را در پيش گرفته است، او به سمت از بين بردن و نابود كردن روابط ميان طوايف و مذاهب در كشورهاي عربي گرايش پيدا كرده است ، رويكرد تهديد پيروان يك مذهب (شيعه ) در اطراف اردن را در پيش گرفته است كه عواقب خوشايندي برايش ندارد.



شاه اردن در ذهن خودش يك هلالي از شيعي ترسيم كرده است كه قطعا خطري غافلگير كننده برايش تشكيل خواهد داد كه اين گونه تفكر نوعي بازي با آتش است .



به گزارش مهر در ادامه مقاله السفير آمده است : ابومصعب الزرقاوي پيشروتر از شاه اردن در اين زمينه است هرچند از هلال سخن نگفت اما همه شهروندان عرب را به پايگاهي براي حمله صليبي يهودي بر ضد مسلمانان متهم كرد بر هيچ كس پوشيده نيست ادبياتي كه الزرقاوي به آن وابسته است مملو از الفاظ و مفاهيمي است كه شاه اردن هم آن را بكار گرفت هرچند او به سمت نتيجه گيري ديگري برود.



ابزار تحليل چنانچه به نظر مي رسد ميان شاه و شهروند فراري اش به هم نزديك و همسو است، هم شاه اردن و هم شهروندش الزرقاوي هر دو دوروي يك سكه اندو انسان مي تواند چنين بگويد كه غرق شدن (شاه اردن ) در اطاعت از مركز امپراطوري دشمن(آمريكا) و افزايش سرسپردگي به آن علت مستقيم غرق شدن الزرقاوي در حملات خونين و وحشيانه و شورش است .