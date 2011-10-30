رشد دسته جمعی قیمت انواع سکه / دلار بار دیگر اوج گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز یکشنبه با افزایش 12 هزار تومانی نسبت به روز گذشته به 610 هزار تومان رسید.

همچنین هر قطعه سکه تمام بار آزادی طرح جدید نیز با 12 هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته هم اکنون 596 هزار تومان فروخته می شود. نیم سکه طی امروز با 10 هزار تومان افزایش نسبت به دیروز، 285 هزار تومان است.

قیمت هر قطعه ربع سکه بهار آزادی نیز امروز 149 هزار تومان است که نسبت به روز گذشته هزار تومان افزایش نشان می دهد. در عین حال قیمت سکه های گرمی نسبت به روز گذشته در قیمت 76 هزار تومان ثابت مانده است.

بر پایه این گزارش، هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز 1744 دلار است. قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز به 54 هزار و 550 تومان رسید.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بانکی نیز امروز 582 هزار و 400 تومان و هر نیم سکه نیز 273 هزار و 520 تومان است.

هر ربع سکه نیز امروز در بانک 146 هزار و 640 تومان فروخته می شود. با این حال هر سکه گرمی نیز در بانک 73 هزار و 840 تومان قیمت دارد.

بر اساس این گزارش، قیمت دلار نیز نسبت به روز گذشته افزایش یافت و ضمن گذشتن از مرز 1300 تومان در حال حاضر در بازار آزاد 1304 تومان است در حالی که در روز گذشته قیمت بازار آزاد آن 1295 تومان بود. شایان ذکر است هم اکنون اختلاف قیمت دلار دولتی و آزاد به 233 تومان رسیده است.

یورو نیز با افزایش 38 تومانی نسبت به روز شنبه، هم اکنون 1838 تومان است. پوند نیز طی روز جاری 2095 تومان در بازار آزاد فروخته می شود ولی قیمت بانکی آن 1731 تومان است. همچنین قیمت بانکی دلار حدود 1072 تومان و یورو نیز 1516 تومان است.