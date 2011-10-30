عملیات اجرایی پروژه راه آهن خراسان جنوبی سال آینده آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، از قطعی شدن اجرای راه‌ آهن در این استان خبر داد و اظهار داشت: در جلسه هیئت دولت مصوب شد با اختصاص اعتباری برای خراسان جنوبی راه ‌آهن شرق کشور که در حال حاضر از چابهار آغاز شده، از بیرجند نیز اجرایی شود.

وی احداث راه آهن در استان را از جمله مصوبات سفر اول هیئت دولت عنوان کرد و بیان داشت: طی سفر اول برای اتصال بیرجند به راه آهن بافق - مشهد مبلغ 140 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود.

رشید با اشاره به اینکه در حال حاضر راه آهن برای استفاده کل استان پیش بینی شده است، افزود: در سفر سوم هیئت دولت به استان بحث راه آهن شرق کشور مطرح شد، که از چابهار آغاز می شود و بعد از زاهدان، بیرجند، قاین و گناباد به راه آهن سراسری بافق متصل می شد که در ارتباط اتصال فردوس به این راه آهن نیز پیشنهاداتی وجود دارد که باید بررسی شود.

وی در ادامه به مصوبات هیئت دولت در حوزه آموزش و پرورش استان اشاره کرد و گفت: احداث مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص) از جمله مصوبات قبلی بوده که پس از اخذ مجوز کمیسون ماده 215 در جلسه هیئت دولت در 9 آبان ماه تصویب و عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

رشید احداث مجتمع فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان را از دیگر مصوبات محقق نشده سفرهای قبلی برشمرد و افزود: در این زمینه مقرر شد 50 درصد اعتبار توسط آموزش و پرورش، 25 درصد توسط نهاد ریاست جمهوری و 25 درصد توسط استان تامین شود.

وی با اشاره به اینکه اردوگاه ملی استان نیز از دیگر مصوبات قبلی استان بوده است، بیان کرد: عملیات اجرایی این مصوبه توسط وزرات آموزش و پرورش در سال جاری آغاز خواهد شد.

به گفته وی همچنین احداث 20 باب منزل سازمانی در بازارچه میل 78 با پیگیری وزرات امور اقتصاد و دارایی مجوز آن از کمسیون 215 اخذ و اجرا خواهد شد.

مراکز بهداشتی درمانی خراسان جنوبی شبانه روزی می شوند

وی با اشاره به مصوبات وزرات بهداشت در سفر هیئت دولت به این استان، اظهار داشت: به دلیل وجود 94 هزار کیلیومتر وسعت استان، بحث شبانه روزی کردن مراکز درمانگاهی مطرح شده است.

رشید با اشاره به اینکه مراکز بهداشتی درمانی در استان فعال بوده اما شبانه روزی نیست و فواصل مراکز زیاد است، عنوان کرد: در این راستا مصوبه ای جهت تبدیل کلیه مارکز بهداشتی درمانی استان به مراکز شبانه روزی از سوی دولت تصویب شده است.

استاندار خراسان جنوبی همچنین از تصویب احداص و تجهیز محل زیست پزشکان در مراکز بهداشتی درمانی استان تا سال 91 خبر داد و گفت: همچنین نیروی پزشکی لازم به مناطق استان تامین خواهد شد.