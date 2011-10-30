منطقه نفت خیز ابیی متعلق به شمال سودان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه سودانی نت، "ابراهیم غندور" گفت : منطقه" ابیی" متعلق به شمال سودان است و قابل چشم پوشی نیست، ما درباره منطقه ابیی امتیاز نمی دهیم و اجازه نخواهیم داد که دو ارتش در کشور وجود داشته باشد.

وی با اشاره به نتایج مثبت گفتگو با احزاب دیگر سودان افزود: گفتگوی حزب حاکم با احزاب دیگر به مفهوم ترس از انقلاب مردمی ضد نظام نیست و حزب با مردم با عدالت برخورد می کند و دست به سلاح نمی برد.

غندور در عین حال تصریح کرد: اعضای حزب حاکم به طور پیوسته باید به نقد خود بپردازند، زیرا حزب نیاز به بازنگری و شفاف سازی دارد.

شایان ذکر است که باقان آموم گفتگو کننده ارشد سودان جنوبی اعلام کرده بود که جوبا حاضر است در صورتی که خارطوم از منطقه نفت خیز ابیی چشم پوشی کند، نفت ارزان و پول به آنها بدهد و از معوقه های خود صرف نظر کند.