به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، براساس پیش بینی‌ها تعداد زائران حاضر در مکه مکرمه تا پنجشنبه به اوج خود می‌رسد، ضمن اینکه هر روز بر تعداد زائران در مسجدالحرام افزوده می‌شود.

نخستین گروه زائران مسلمان آمریکایی که صبح شنبه پس از احرام بستن در مسجد جحفه به مکه مکرمه آمدند، سپس در مسجدالحرام حاضر شدند و ادامه اعمال شامل طواف، نماز طواف، سعی و تقصیر را انجام دادند.



آنان همچنین دیشب در مسجدالحرام به راز و نیاز با خداوند متعال پرداختند. زائران آقا و خانم آمریکایی لباس یک دست مشکی برتن داشتند.



نخستین گروه از زائران آمریکایی از شهر "اوکلاهاما سیتی"، مرکز ایالت "اوکلاهما" در جنوب غرب آمریکا از طریق فرودگاه شهر "جده" وارد خاک عربستان شده‌اند. البته در روزهای آینده نیز دیگر زائران آمریکایی از دیگر شهرهای این کشور راهی عربستان می‌شوند.



براساس اعلام مسئولان عربستان، امسال حدود 2.5 میلیون زائر از کشورهای مختلف اسلامی به موسم حج تمتع می‌آیند.

