  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۲۹

زائران آمریکایی با لباس یک‌دست مشکی در مسجدالحرام حاضر شدند

زائران آمریکایی با لباس یک‌دست مشکی در مسجدالحرام حاضر شدند

نخستین گروه زائران مسلمان آمریکایی شب گذشته در مسجدالحرام حضور یافتند و به راز و نیاز با خداوند متعال پرداختند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، براساس پیش بینی‌ها تعداد زائران حاضر در مکه مکرمه تا پنجشنبه به اوج خود می‌رسد، ضمن اینکه هر روز بر تعداد زائران در مسجدالحرام افزوده می‌شود.

نخستین گروه زائران مسلمان آمریکایی که صبح شنبه پس از احرام بستن در مسجد جحفه به مکه مکرمه آمدند، سپس در مسجدالحرام حاضر شدند و ادامه اعمال شامل طواف، نماز طواف، سعی و تقصیر را انجام دادند.
 
آنان همچنین دیشب در مسجدالحرام به راز و نیاز با خداوند متعال پرداختند. زائران آقا و خانم آمریکایی لباس یک دست مشکی برتن داشتند.
 
نخستین گروه از زائران آمریکایی از شهر "اوکلاهاما سیتی"، مرکز ایالت "اوکلاهما" در جنوب غرب آمریکا از طریق فرودگاه شهر "جده" وارد خاک عربستان شده‌اند. البته در روزهای آینده نیز دیگر زائران آمریکایی از دیگر شهرهای این کشور راهی عربستان می‌شوند.
 
براساس اعلام مسئولان عربستان، امسال حدود 2.5 میلیون زائر از کشورهای مختلف اسلامی به موسم حج تمتع می‌آیند.
 
کد مطلب 1447521

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها