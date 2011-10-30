صادرکنندگان خراسان شمالی خواستار روانسازی اخذ تسهیلات بانکی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صمدی عصر یکشنبه در مراسم روز ملی صادرات، اظهار داشت: صادرات غیر نفتی رکن اصلی رشد اقتصادی هر کشوری است که تحقق آن حمایت مسئولان اجرایی را می طلبد.

وی با اشاره به اینکه تورم و افزایش نرخ حاملهای انرژی، فضای تجارت و صادرات را تحت تاثیر قرار داده است، تصریح کرد: فعالان این حوزه خواستار روان سازی اخذ تسهیلات بانکی برای تامین سرمایه در گردش و تقسیط وامهای معوقه هستند.

وی تاکید کرد: مدیران بانکی استان با نگرشی مثبت، حامی فعالان این حوزه اقتصادی و رشد صادرات غیر نفتی استان باشند.

صمدی یادآور شد: بانک توسعه تجارت در کشورهای عضو اکو برای حمایت از صادرکنندگان تاسیس شده و در همین راستا برای حمایت از صادرات، تشکیل اتاق اکو در استان نیز ضروری است.

وی در ادامه به عدم وصول مطالبات شماری از صادرکنندگان ایرانی از خریداران خارجی نیز اشاره داشت و پیشنهاد کرد: صادرکنندگان ابتدا باید از کارگزاری صندوق ضمانت صادرات استان نسبت به دریافت ضمانت نامه و بیمه نامه کالای صادراتی خود اقدام کنند تا ریسک های تجاری کاهش یابد.

وی بر هدفمند کردن پرداخت جوایز صادراتی، تقویت بنیه مالی واحدهای صادراتی و افزایش سطح تعامل با کشورهای هدف نیز تاکید کرد.