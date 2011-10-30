سه نشریه محلی استان کرمان اخطار دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سعیدی گفت: سه نشریه محلی استان از هیئت نظارت بر مطبوعات اخطار ماده 16 دریافت کردند.

سعیدی ادامه داد: نشریات زیست فناوری کشاورزی، به صاحب امتیازی دانشگاه شهید باهنر، عصر کریمان به صاحب امتیازی موسسه مطبوعاتی عصر کریمان و فصلنامه بهداشت و توسعه به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی تذکر ماده 16 قانون مطبوعات گرفتند.

وی با اشاره به ماده 16 قانون مطبوعات تصریح کرد: بر اساس قانون صاحب ‌امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه‌ مربوطه را منتشر کند و در غیر این صورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر، در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می‌رود.

این مسئول تصریح کرد: عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه باشد موجب لغو پروانه خواهد شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان اظهار داشت: در قانون تصریح شده است ماخذ انتشار منظم هر نشریه گزارش واحد "اعلام وصول" اداره کل مطبوعات داخلی در تهران و ادارات کل استان در شهرستان‌ها است.

وی بیان داشت: به منظور انجام اعلام وصول لازم است همزمان با انتشار هر شماره حداقل چهار نسخه از نشریه همراه با فرم مخصوص اعلام وصول که توسط چاپخانه‌ طرف قرارداد تکمیل و مهر و امضا شده باشد توسط نماینده‌ چاپخانه یا نشریه به طور حضوری به واحد اعلام وصول اداره کل مطبوعات داخلی تحویل شده و به تایید برسد.

سعیدی یادآور شد: عدم اجرای دقیق این امر موجب بی‌اطلاعی اداره کل مطبوعات داخلی از انتشار نشریه و منجر به اخطار ماده 16 قانون مطبوعات خواهد شد.