10 هزار دانشجوی لرستانی در طرح صالحین آموزش می بینند

به گزارش خبرگزاری مهر، کریمزینیوند در مراسم افتتاح همایش مطلع بیداری در دانشگاه لرستان اظهار داشت: 400 حلقه طرح صالحین امسال در دانشگاههای استان راهاندازی میشود.
وی ادامه داد: در این راستا در قالب 200 حلقه طرح صالحین ویژه دانشجویان دختر بسیجی و 200 حلقه ویژه دانشجویان پسر امسال 10 هزار دانشجو در دانشگاههای استان تحت آموزش قرار می گیرند.
زینی وند افزود: از دانشجویانی که دورههای ولایت و دیگر طرحها را گذراندهاند، بهعنوان سرگروههای این حلقه استفاده میشود.
مسئول سازمان بسیج دانشجویی لرستان اجرای طرح حلقههای صالحین را مورد تأکید رهبر انقلاب دانست و ادامه داد: باید از انجام دادن کارهای ویترینی در دانشگاه پرهیز کنیم و با ایجاد حلقههای صالحین رو در روی دانشجو قرار بگیریم و به بطن دانشگاه برویم.
زینیوند با اشاره به اینکه 60 درصد از دانشجویان دانشگاهها را دختران تشکیل میدهند، خطاب به دانشجویان بسیجی بیان داشت: تا کی باید وضعیت بدحجابی و عفاف را در جامعه و دانشگاه شاهد باشیم؛ هر کس باید اصلاح شدن را از خود شروع کند و سپس آن را به خانواده و جامعه تسری دهد.
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