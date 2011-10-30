10 هزار دانشجوی لرستانی در طرح صالحین آموزش می بینند

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم‌زینی‌وند در مراسم افتتاح همایش مطلع بیداری در دانشگاه لرستان اظهار داشت: 400 حلقه طرح صالحین امسال در دانشگاه‌های استان راه‌اندازی می‌شود.

وی ادامه داد: در این راستا در قالب 200 حلقه طرح صالحین ویژه دانشجویان دختر بسیجی و 200 حلقه ویژه‌ دانشجویان پسر امسال 10 هزار دانشجو در دانشگاه‌های استان تحت آموزش قرار می گیرند.

زینی وند افزود: از دانشجویانی که دوره‌های ولایت و دیگر طرح‌ها را گذرانده‌اند، به‌عنوان سرگروههای این حلقه استفاده می‌شود.

مسئول سازمان بسیج دانشجویی لرستان اجرای طرح‌ حلقه‌های صالحین را مورد تأکید رهبر انقلاب دانست و ادامه داد: باید ‌از انجام دادن کارهای ویترینی در دانشگاه پرهیز کنیم و با ایجاد حلقه‌های صالحین رو در روی دانشجو قرار بگیریم و به بطن دانشگاه برویم.

زینی‌وند با اشاره به اینکه 60 درصد از دانشجویان دانشگاه‌ها را دختران تشکیل می‌دهند، خطاب به دانشجویان بسیجی بیان داشت: تا کی باید وضعیت بدحجابی و عفاف را در جامعه و دانشگاه شاهد باشیم؛ هر کس باید اصلاح شدن را از خود شروع کند و سپس آن را به خانواده و جامعه تسری‌ دهد.