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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۲۵

زینی وند:

10 هزار دانشجوی لرستانی در طرح صالحین آموزش می بینند

10 هزار دانشجوی لرستانی در طرح صالحین آموزش می بینند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسئول سازمان بسیج دانشجویی لرستان از آموزش 10 هزار دانشجو در طرح صالحین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم‌زینی‌وند در مراسم افتتاح همایش مطلع بیداری در دانشگاه لرستان اظهار داشت: 400 حلقه طرح صالحین امسال در دانشگاه‌های استان راه‌اندازی می‌شود.

وی ادامه داد: در این راستا در قالب 200 حلقه طرح صالحین ویژه دانشجویان دختر بسیجی و 200 حلقه ویژه‌ دانشجویان پسر امسال 10 هزار دانشجو در دانشگاه‌های استان تحت آموزش قرار می گیرند.

زینی وند افزود: از دانشجویانی که دوره‌های ولایت و دیگر طرح‌ها را گذرانده‌اند، به‌عنوان سرگروههای این حلقه استفاده می‌شود.

مسئول سازمان بسیج دانشجویی لرستان اجرای طرح‌ حلقه‌های صالحین را مورد تأکید رهبر انقلاب دانست و ادامه داد: باید ‌از انجام دادن کارهای ویترینی در دانشگاه پرهیز کنیم و با ایجاد حلقه‌های صالحین رو در روی دانشجو قرار بگیریم و به بطن دانشگاه برویم.

زینی‌وند با اشاره به اینکه 60 درصد از دانشجویان دانشگاه‌ها را دختران تشکیل می‌دهند، خطاب به دانشجویان بسیجی بیان داشت: تا کی باید وضعیت بدحجابی و عفاف را در جامعه و دانشگاه شاهد باشیم؛ هر کس باید اصلاح شدن را از خود شروع کند و سپس آن را به خانواده و جامعه تسری‌ دهد.

کد مطلب 1447529

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