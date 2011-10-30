مجلس رأی اعتماد خود به وزیر اقتصاد را پس خواهد گرفت

جواد جهانگیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استیضاح وزیر اقتصاد در جلسه آینده مجلس شورای اسلامی گفت: قرائت گزارش کمیسیون اصل نود از فساد مالی اخیر قطعاً تأثیر جدی در استیضاح وزیر اقتصاد و امور دارایی دارد.

وی افزود: روند فعلی به سمت این است که مجلس اعتماد خود را از شمس الدین حسینی پس خواهد گرفت.

جهانگیرزاده تأکید کرد: معتقدم مجلس در پس گرفتن رأی اعتماد خود به وزیر اقتصاد حق دارد چرا که همانطور که در گزارش کمیسیون اصل نود ذکر شده معاون بانکی وزیر مسئولیت خود را انجام نداده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: باید نتیجه گزارشهای فراوان و نامه های اخطاری متعدد این بود که جلوی افتضاح مالی گرفته می شد اما عمده این جلوگیری در مقاطع نزدیک به دستگیری عوامل این فساد صورت گرفت و قبل از آن هیچ اقدامی توسط مسئولین وزارت اقتصاد صورت نگرفته بود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس، با تأکید بر اینکه تا به حال وزیر اقتصاد پاسخ قانع کننده ای به افکار عمومی در مجلس در خصوص فساد مالی اخیر نداده است، گفت: با توجه به اینکه مسئولان این وزارتخانه پاسخگو نیستند، مجلس به هیچ وجه در خصوص عدم استیضاح وزیر اقتصاد متقاعد نخواهد شد.

جهانگیرزاده همچنین در خصوص اظهارات برخی نمایندگان و استانداران درباره رایزنی‌های معاونان پارلمانی و استانداران با نمایندگان مجلس برای پس گرفتن امضاهای استیضاح گفت: تا به حال از طریق مقامات محلی با من تماسی گرفته نشده، ولی در سطوح ملی پیگیری هایی از سوی مقامات دولتی در حال انجام است.