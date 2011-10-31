مجمع تشخیص مصلحت صرفا ‌نقش مشورتی دارد/ عملکرد این مجمع قابل بررسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله هاشم زاده هریسی گفت: باید از لحاظ حقوقی و براساس قانون اساسی، وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام به درستی شناخته شود و آنوقت ببینیم که این مجمع چگونه و تا چه حد به وظایف خود عمل کرده است.
وی با اشاره به اصول 110 و 111 و 112 قانون اساسی، افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام، صرفاً نقش مشورتی برای مقام معظم رهبری را طبق قانون اساسی بر عهده دارد و لذا در صورت عدم انجام وظایف خود، شخص رهبری در مورد آن تصمیم خواهند گرفت.
عضو مجلس خبرگان رهبری، اظهار داشت: باید مواردی که کارشناسی صحیح از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره موارد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، انجام نشده و مصالح نظام را در نظر نگرفته، دقیقاً مشخص شود.
هریسی با اشاره به عدم اجازه رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت برای تولید قوانین از خود، گفت:مجمع تشخیص مصلحت باید درباره مطالبات مقام معظم رهبری و آنچه از مجلس میآید نظر خود را اعلام کند و درباره مسائل قانونی دیگر، حق دخالت ندارد.
آیتالله هاشم زاده هریسی تصریح کرد: در صورت صلاحدید مقام معظم رهبری درباره بازنگری قانون اساسی، موارد لازم آن توسط ایشان اعلام خواهد شد و اگر نظر ایشان درباره تغییر و یا حذف اصول مربوطه به مجمع تشخیص مصلحت باشد، قطعاً قابل اجرا خواهد بود.
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