مجمع تشخیص مصلحت صرفا ‌نقش مشورتی دارد/ عملکرد این مجمع قابل بررسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشم زاده هریسی گفت: باید از لحاظ حقوقی و براساس قانون اساسی،‌ وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام به درستی شناخته شود و آنوقت ببینیم که این مجمع چگونه و تا چه حد به وظایف خود عمل کرده است .

وی با اشاره به اصول 110 و 111 و 112 قانون اساسی، افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام، ‌صرفاً نقش مشورتی برای مقام معظم رهبری را طبق قانون اساسی بر عهده دارد و لذا در صورت عدم انجام وظایف خود، شخص رهبری در مورد آن تصمیم خواهند گرفت .

عضو مجلس خبرگان رهبری، اظهار داشت: باید مواردی که کارشناسی صحیح از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره موارد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان،‌ انجام نشده و مصالح نظام را در نظر نگرفته، ‌دقیقاً مشخص شود .

هریسی با اشاره به عدم اجازه رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت برای تولید قوانین از خود، گفت:‌مجمع تشخیص مصلحت باید درباره مطالبات مقام معظم رهبری و آنچه از مجلس می‌آید نظر خود را اعلام کند و درباره مسائل قانونی دیگر، حق دخالت ندارد .