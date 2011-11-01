سنتهای اسلامی ـ ایرانی بهترین شیوه ترویج ازدواج هستند

حجت الاسلام حسن ناصری پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خانواده نهاد اصیل و مقدسی است که شالوده فرهنگ و شخصیت انسانی در آن تکوین می یابد گفت: ازدواج، سنت حسنه ای است که از دیرباز مورد توجه و تاکید همه ادیان الهی و بشریت در طول تاریخ بوده، هرچند که هیچیک به اندازه آیین اسلام برای آن اهمیت قایل نشده‌اند.

وی با بیان اینکه در جوامع گوناگون علی الخصوص ایران، ازدواج مهمترین رویداد زندگی انسانی قلمداد می‌شود گفت: تغییر و تحولات وضعیت ازدواج در ایران را می توان هم به عوامل مرتبط با رشد جامعه مانند افزایش سطح تحصیلات و آموزش، اشتغال زنان، وضعیت اقتصادی، بیکاری جوانان و تعاملات فرهنگی و هم به جمعیت شناسی و نتایج ناخواسته آن مانند تغییرات ترکیب و ساختمان سنی و موضوعات زنان و مضیقه ازدواج نسبت داد.

شیب صعودی بالا رفتن سن ازدواج

رئیس انجمن مطالعات خانواده ادامه داد: این دو عامل جدا از هم نیستند و از یکدیگر تاثیر می پذیرند. تاثیر عوامل مرتبط با توسعه در وضعیت ازدواج بیشتر به تاخیر ازدواج و افزایش سن ازدواج منجر می شود. از سوی دیگرتغییر ترکیب سنی بیشتر به مضیقه یا تنگنای ازدواج منجر می شود. بر اساس آمار سالهای قبل از سال 85 به بررسی دو موضوع تاخیر در ازدواج و مضیقه ازدواج در جمعیت ایران پرداخته شده است.

وی معتقد است: شاخص‌های افزایش میانگین سن ازدواج و کاهش نسبت جمعیت حداقل یکبار ازدواج کرده، نشان دهنده تغییرات وسیعی در وضعیت ازدواج و زنــاشویی در سالهای گذشته بوده و فرضیه تاخیر در سن ازدواج را تایید می کند. ولی با توجه به نگاه اثرگذار و تاکیدات مسئولان در پنج سال گذشته این روند رو به بهبود است و علی رغم شیب کند صعودی امیدواریم با ترویج فرهنگ ازدواج از منظر اسلام و الگو برداری از شیوه‌ها و روشهای غنی اسلام در امر مهم ازدواج روز به روز شاهد شکوفایی این امر حسنه در جامعه باشیم.

ترویج فرهنگ ازدواج مانع گسترش ناهنجاری ها

ناصری پور با بیان این که اگر نتوانیم فرهنگ ازدواج را در جوامع امروزی ترویج کنیم به طور قطع بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی را دامن زده ایم گفت: ازدواج اگر براساس آموزه های دینی و به صورت شرعی و معقول در زمان مناسب خود بوجود آید باعث آرامش خاطر، رشد شخصیت و نیز استمرار حیات بشری خواهد شد و گرنه انحرافات جنسی و جسمی و بی بندوباری های اخلاقی را بوجود می آورد.

ازدواج کردن تنها ارضاء نیازجنسی نیست

وی ادامه داد: در جوامع امروزی هستند جوانانی که هیچ انگیزه ای برای ازدواج ندارند و تنها نگاه آنها به این امر مهم، نگاه جنسی است در حالی که با رجوع به فرهنگ غنی اسلام، ازدواج کردن تنها ارضاء نیاز جنسی نیست بلکه آثار بسیار موثر و سازنده ای را در افراد و جامعه اسلامی خواهد داشت.

رئیس انجمن مطالعات خانواده با بیان اینکه تنها راه منطقی و قطعی حل موانع در مسیر ازدواج موفق فرهنگ سازی برای ازدواج ساده و منطبق بر معیارهای اسلامی - ایرانی است گفت: برای توسعه این فرهنگ نیز می توان برای برگزاری کارگاههای آموزشی ازدواج - آگاه سازی جوانان از عواقب به تاخیر انداختن ازدواج، تسریع اعطای امکانات مادی و تقسیم تسهیلات بین همه اقشار و گروه ها در شهرها و نقاط مختلف و کمک به دولت در طرح اشتغال زایی و اولویت دادن اشتغال به افراد متاهل و توجه به اشتغال جوانان به دور از تبعیض برنامه ریزی کرد.

سنت های اسلامی و ایرانی بهترین شیوه ترویج فرهنگ ازدواج

ناصری پور با بیان این که سنت های اسلامی و ایرانی یکی از بهترین شیوه و راهکاری مناسب در جهت ترویج فرهنگ ازدواج است گفت: با نگاهی گذرا به زندگی حضرت امیرالمؤمنین (ع) و حضرت زهرا(س) این مطلب کاملا قابل فهم خواهد بود. وقتی روند شکل گیری این خانواده بزرگ را نظاره می کنیم در می یابیم که تمامی این مراحل بر پایه و اساس معیار های اسلامی و الهی بنا نهاده شده است. خواستگاری، مراسم عقد، تشکیل زندگی مشترک، تربیت فرزندان، کارهای اجتماعی و .... همه و همه با الگو برداری از روش اسلام شکل گرفته است. اسلامی که برای تمامی مراحل زندگی انسان الگو و شیوه برتری را معرفی کرده است چگونه برای ازدواج که خود مشوق اصلی آن است روشی را ترسیم نکرده است؟ ما باید تنها با بهره گیری از احادیت و آیات و روایات این شیوه را استخراج و به عنوان الگو به جوانان معرفی کنیم. مطمئن باشید جوانان پس از معرفی الگویی درست و پاک و اسلامی هیچگاه به پیروی از الگوهای غربی رجوع نمی کنند.

نهاد خانواده هسته اصلی حیات اجتماعی

وی با اشاره به این که نهاد خانواده هسته اصلی حیات اجتماعی است گفت: انسان‌‌ها در درون خانواده‌‌ها متولد می‌شوند و در این نهاد جامعه‌پذیر شده و رویه و طرز عمل زندگی اجتماعی را می‌آمـوزند. انقـلاب اسـلامی ‌ایـران با توجه به محوریت اصیل نظام به مکتب غنی اسلام و سنت اهل بیت(ع) تغـییرات مهمی ‌در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی ایجاد کرده است تا حدی که در موارد مورد نیاز نهاد خانواده تغییرات قانونی به وجود آورده است. جایگزین کردن "قانون حمایت خانواده" مصوب 1347 با قوانین جدید برگرفته از الگوی اسلامی‌ نشان دهنده خواست نظام جمهوری اسلامی ایران برای اسلامی‌کردن نهاد خانواده به عنوان پایه جامعه است، زیرا به جهت عملکرد ناکافی نهادهای اجتماعی، وظایفی که در بسیاری از جوامع بر عهده دولت است، در ایران بر عهده خانواده است و به همین دلیل این نهاد در حل تعارضات و مشکلات اجتماعی نقش بسیاری دارد و مسئولان امر با تدوین سیاست‌های خانواده گرا و تاکید بر ازدواج و تشکیل خانواده آن را پیگری می کنند.

رئیس انجمن مطالعات خانواده اضافه کرد: نتایج تحلیل محتوای سخنان امام راحل و مقام معظم رهبری نیز نشان می‌دهد که خانواده در نظام تربیتی اولین و مهم‌ترین جایگاه تربیتی بشر و محل بروز و ظهور عواطف انسانی و رکن عمده جامعه است. پس توجه دولت به این نهاد و امر مقدس ازدواج موضوع بسیار جدی است.

ناصری پور با اشاره به وظایف دستگاههای اجرایی برای ترویج ازدواج گفت: برطرف کردن دغدغه های اقتصادی جوانان، تامین مسکن، ایجاد اشتغال، دادن تسهیلات مناسب و بدون تشریفات اضافی به زوج های جوان مانند وام های ازدواج و تشکیل صندوق اندوخته جوانان می تواند در در ترویج ازدواج جوانان کمک کند.

تاثیر خانواده بر روی زندگی ایرانی ها محدود به عرصه اخلاقیات نیست

رئیس انجمن مطالعات خانواده با بیان این که در یک خانواده ایرانی فقط پدر و مادر و فرزندان خانواده نیستند که مسئولیت و وظایفی در قبال یکدیگر احساس می کنند گفت: هر فرد عضو خانواده دارای حقوق و وظایفی در برابر فرد بزرگتر و در قبال کل خانواده است. بدین طریق رابطه مابین اعضای خانواده، تشکیل دهنده پایه اساسی زندگی اخلاقی ایرانی هاست.

تاثیر خانواده بر روی زندگی ایرانی ها محدود به عرصه اخلاقیات نیست، بلکه در زندگی اجتماعی آنان نیز نقش بزرگی ایفا می کند. ازطریق والدین، بچه ها می آموزند که خواست خانواده در برابر خواسته های فردی، همیشه دارای ارجحیت است. چرا که هدف اصلی مصلحت جمع است.

وی افزود: یک ایرانی در وهله اول از طریق عضویت در یک خانواده هویت می یابد. خانواده به مثابه سازمانی است که امنیت را به فرد عضو خانواده می بخشد. خانواده به این معنا نقش بیمه اجتماعی در برابر اعضای خود را بازی می کند. به عنوان نمونه فرزندان بدون توجه به اینکه در چه سنی ازدواج می کنند، تا مرحله ازدواج در خانواده خود زندگی می کنند. بر طبق رسومات موجود فرزندان پس از ازدواج تمام وسایل خانه مورد احتیاج خود را از والدین دریافت می کنند. زمانی که پسری ازدواج می کند، اکثرهزینه عروسی و مخارج و حتی تهیه مکان برای زندگی آینده آنان به دوش والدین است. حتی پس از ازدواج، فرزندان با همسران و فرزندان خود اگر به دلیل مسایل اقتصادی و یا بیکاری قادر به امرار معاش نباشند همیشه جرات بازگشت مجدد به نزد خانواده خود را دارند.

رئیس انجمن مطالعات خانواده با بیان اینکه خانواده نقش محافظت از اعضای خود، هم به شکل پشتیبانی اقتصادی و هم به صورت پشتیبانی معنوی در وضعیت بیکاری، اعتیاد، ورشکستگی و غیره را داراست گفت: در واقع این تنها والدین نیستند که خود را برای فرزندان خود قربانی می کنند بلکه تفکر فداکاری کردن برای دیگران، آموزشی است که همه از سنین کودکی می آموزند. مواظبت و مراقبت از پیران عضو خانواده، یک پایه اساسی در فرهنگ ایرانی اسلامی است. در واقع به دلیل نبود سیستم مواظبت از سالمندان نیست که فرزندان این مسئولیت را برعهده می گیرند، بلکه سیستم فکری ایرانی باعث می شود که اعضای جوان خانواده، مسئولیت نگهداری از سالمندان را که نمی توانند به دلایل اقتصادی و یا فیزیکی روی پای خود بایستند، بر دوش گیرند.