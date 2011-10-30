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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۴۵

فتاح در غرفه مهر:

مشارکت بنیاد تعاون سپاه در طرح های توسعه پارس جنوبی

پرویز فتاح از مشارکت و سرمایه گذاری بنیاد تعاون سپاه در طرح های توسعه میدان مشترک پارس جنوبی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید پرویز فتاح رئیس بنیاد تعاون سپاه و وزیر سابق نیرو عصر امروز یکشنبه در حاشیه برگزاری هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی و مطبوعات از غرفه مهر بازدید کرد.

در این بازدید این عضو کابینه دولت نهم در پاسخ به سئوالات خبرنگاران اقتصادی خبرگزاری مهر توضیحاتی درباره اختلاس بزرگ در اقتصاد ایران، مسائل پشت پرده استیضاح مجید نامجو وزیر نیرو و حضور بنیاد تعاون سپاه در برخی از طرح های صنعت نفت ارائه کرد.

فتاح در بخشی از این گفتگو با اشاره به آمادگی سرمایه گذاری و مشارکت مالی بنیاد تعاون سپاه در طرح توسعه فازهای میدان مشترک پارس جنوبی، تاکید کرد: بزودی جزئیات بیشتر از نحوه مشارکت و سرمایه گذاری در طرح توسعه این میدان مشترک گازی با قطر اعلام می شود.

گفتگوی مشروح خبرنگاران اقتصادی خبرگزاری مهر با رئیس بنیاد تعاون سپاه در روزهای آینده منتشر می شود.

کد مطلب 1447537

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