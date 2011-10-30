اعزام 50 هزار مبلغ در سه مناسبت‌ تبلیغی

به‌ گزارش خبرگزاری مهر، گروه اعزام و استقرار مبلغین در سه ماهه دوم سال 90 در سه مناسبت تبلیغی مهم مبعث حضرت رسول اکرم(ص)، ماه رمضان و شهادت امام صادق(ع) مبلغین و مبلغات عمومی و متخصص را به سراسر کشور اعزام کرد که ماحصل آن اعزام پنجاه هزار و 362 نفر مبلغ است.

این اعزام در مناسبت مبعث حضرت رسول اکرم(ص)، شامل هماهنگی و درخواست اعزام 729 نفر از مبلغین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و نه هزار و 31 نفر مبلغین مقیم استانی بود که به مدت 3 روز از 7 تیر شروع شد.

اعزام 9‌ هزار و 591 نفر از مبلغین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و شعب اصفهان و خراسان رضوی و معاونت تبلیغ و آموزش‌های کاربردی و سازمان اوقاف و 19‌‌هزارو 230 نفر مبلغین مقیم استانی به مناسبت ماه رمضان بود که به مدت 30 روز از 10 مرداد آغاز شد.

همچنین در مراسم تبلیغی شهادت امام صادق(ع) این اعزام‌ها شامل هزار و 23 نفر مبلغ و مبلغه توسط دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و همچنین 10‌‌هزارو 758 نفر از مبلغین مقیم استانی بود که به مدت 3 روز از اول مهر شروع شد.