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۱۳ دی ۱۳۸۳، ۲۰:۳۹

يك سناتور آمريكائي؛

اقدام آمريكا براي زنداني كردن بدون مدرك زندانيان ، عملي ناشايست است

يك سناتور سرشناس جمهوريخواه اعلام كرد اين گزارش كه آمريكا قصد دارد بعضي از مظنونين به اقدامات تروريستي را با وجود فقدان مدارك كافي براي محكوميت در دادگاه در زندانها نگه دارد"ايده اي بد" و عملي ناشايست است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، ريچارد لوگار رئيس كميته روابط خارجي در برنامه خبري "فاكس نيوز"  اين اقدام و ايده آمريكا را به عنوان اقدامي غير قانوني محكوم كرد.

 وي اظهار داشت:" اين تفكر غلطي است بنابر اين ما بايد دقت بسياري به خرج دهيم وبايد آن را جبران كنيم و به صورت قانوني به اين مساله نگاه كنيم".

اين اعتراض از آنجا ناشي مي شود كه اخيراً آمريكا اعلام كرده است كه حتي در صورتيكه مدارك و شواهدي مبني بر گناهكار بودن زنداني ها در دست نداشته باشد مي خواهد آنها را در زندانها نگهدارد.

 

کد مطلب 144755

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