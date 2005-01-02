اقدام آمريكا براي زنداني كردن بدون مدرك زندانيان ، عملي ناشايست است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، ريچارد لوگار رئيس كميته روابط خارجي در برنامه خبري "فاكس نيوز" اين اقدام و ايده آمريكا را به عنوان اقدامي غير قانوني محكوم كرد.

وي اظهار داشت:" اين تفكر غلطي است بنابر اين ما بايد دقت بسياري به خرج دهيم وبايد آن را جبران كنيم و به صورت قانوني به اين مساله نگاه كنيم".

اين اعتراض از آنجا ناشي مي شود كه اخيراً آمريكا اعلام كرده است كه حتي در صورتيكه مدارك و شواهدي مبني بر گناهكار بودن زنداني ها در دست نداشته باشد مي خواهد آنها را در زندانها نگهدارد.