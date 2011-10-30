کشتارگاه صنعتی کراچی پاکستان نوسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حسین پور صبح یکشنبه در دیدار با شهردار کراچی ضمن اعلام موافقت با درخواست شهردار این شهر مبنی بر تجهیز و نوسازی کشتارگاه کراچی اظهار داشت: خراسان رضوی و ایالت پنجاب روابط اقتصادی و تجاری بسیار خوبی با یکدیگر دارند و تلاش مسئولان در دو استان توسعه همه جانبه این روابط است.

وی افزود: اشتراکات تاریخی، مذهبی و فرهنگی میان دو کشور باعث شده تا این روابط از عمق بیشتری برخوردار باشد.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان رضوی گفت: کشتارگاه صنعتی لاهور با طراحی و نظارت موسسه گوشت مشهد به زودی در این ایالت راه اندازی می شود که با راه اندازی آن شش هزار راس گوسفند و هزار راس گاو در هر نوبت کاری ذبح شرعی خواهد شد.

حسین پور تصریح کرد: اهمیت ذبح شرعی و تجهیز و نوسازی کشتارگاه های صنعتی پاکستان، زمینه مناسبی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی از پایتخت معنوی ایران به پاکستان است.

محمدحسین سید شهردار کراچی نیز ضمن ابراز خرسندی از حضورش در مشهد گفت: توسعه روابط با استان خراسان رضوی در همه سطوح اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خواسته مسوولان شهر کراچی و ایالت پنجاب است.

وی با اشاره به نزدیکی زمان بهره برداری کشتارگاه صنعتی لاهور خواستار اقدامی مشابه در شهر کراچی شد.