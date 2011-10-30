آمار 372 هزار خانوار در خراسان رضوی گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ذاکری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای سرشماری در سطح استان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: ماموران آمارگیر در استان با تکمیل 14.3 فرم در هر روز، سرانه کشور در زمینه تکمیل پرسش نامه های سرشماری را پشت سر گذاشتند.

وی تعداد خانوارهای فهرست شده توسط آمارگیران طی شش روز اجرای طرح را 443 هزار و 521 خانوار ذکر کرد و افزود: از این تعداد 372 هزار و 590 خانوار در منزل حضور و با آمارگیران همکاری لازم را مبذول داشتند.

قائم مقام مدیر اجرایی ستاد سرشماری استان با بیان اینکه طبق جدول زمانبندی بایستی 28 درصد از یک میلیون و 705 هزار خانوار استان طی شش روز گذشته سرشماری می شدند، از تحقق 22 درصدی این پیش بینی در استان خبر داد.

وی درباره دلایل محقق نشدن کامل این برنامه، به مواردی چون حضور نداشتن 71 هزار و 529 خانوار در منزل اشاره کرد و خواستار تماس این خانوارها با شماره تلفن درج شده در فرم غایبان سرشماری شد.

ذاکری اضافه کرد: به خانوارهایی که فرمشان توسط آمارگیران تکمیل می شود، یک برگ گواهی سرشماری خانوار داده می شود که با استفاده از این برگ و در صورت تمایل می توانند در قرعه کشی مرکز آمار ایران شرکت کنند.

ذاکری از مردم استان خواست تا برای جبران انحراف شش درصدی از برنامه زمانبندی در مدت باقیمانده از اجرای طرح، همکاری بیشتری داشته باشند.