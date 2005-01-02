موج ، درياست عجب آن كه نباشد دريا

گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر : جبهه قطعه اي از بهشت خدا بود كه براي مدتي به غرب و جنوب كشور ما هبوط كرده بود ؛ همان بهشتي كه مي‌گويند تا نبيني ، درك و فهم آن ممكن نيست . جبهه آكنده از وجود جواناني از تبار بهشتياني بود كه « نور » ، تنها وصف برازنده آنان بود؛ جواناني كه به گواهي امام (ره) ، يك شبه ره صد ساله پيموده بودند و در سودايي شيرين ، « خود » را به « خدا » فروخته و پاي كوبان و شادمان از اين معامله سراسر سود از دنيا و آنچه در آن است گذشتند .

براي آنان كه آن بهشت و اين بهشتي سيرتان را نديده باشند ، حتما اين گفته ها مبالغه آميز به نظر مي‌آيد ؛ اما چاره اي نيست ، بايد گفت ؛ وقتي پرده ها كنار رفت خواهند ديد . آنان حق دارند « عليرضا عاصمي » و هزاران انسان فرشته خو مانند او را ، آنچنان كه بايد و شايد ، نشناسند !

چه كسي باور مي‌كند جوان لاغر اندام و نحيف كاشمري ، جهان بزرگ و شگفت انگيز هستي را در خود خلاصه كرده باشد ؟ با چه بياني مي‌توان گسستن همه بندها و تعلقات را در آغاز سير و عنفوان جواني نشان داد و با كدامين واژه‌ها مي‌توان بهجت ناشي از اتصال به معدن عظمت را در گفتار و كردار كساني نماياند كه به مكتب نرفته و خط ننوشته به غمزه مسأله آموز صد مدرس شدند؟ و سرانجام آيا راهي سراغ داريد تا اندكي از اندوه جان سوز و پايان ناپذير جدايي از چنين فرزانگاني را بكاهد ؟ به راستي كه « فراق يار نه آن مي‌كند كه بتوان گفت .»

مرگ دغدغه كساني است كه نه ازحقيقت گوهر خويش آگاهند و نه از سنت‌هاي تغييرناپذير جهان هستي ؛ مردان حقيقت شناس هيچگاه از مرگ نهراسيده اند و نمي‌هراسند . دغدغه آنان به جاي انديشه در چرايي مرگ ، ياقتن راهي به سوي « حيات طيبه » است .

سربلندي اين ملت در هشت سال دفاع مظلومانه اما حماسي و پيروزمندانه وامدار فداكاري كساني است كه توانستند در آن صحنه‌هاي سخت ، از آزمون جهاد اكبر نيز با سربلندي خارج شوند . پرداختن به آنچه آنان كرده‌اند ، حتي به همين اندازه اندك ، قدرشناسي از مقام رفيع انسانيت و آموزش رستگاري براي باز ماندگان از آن كاروان پرافتخار است .

شهيد عزيز و والامقام « عليرضا عاصمي » از جمله اين رهيافتگان وصال است . به روح بلند او و ساير شهيدان اسلام و انقلاب درود مي‌فرستيم و با نكو داشت نام و يادشان ، براي گذر از راه پرفراز و نشيب آينده خويش مدد مي‌جوييم . آري :

ما همه موج و تو درياي جمالي اي دوست

موج ، درياست عجب آن كه نباشد دريا

برگرفته از كتاب « نگين تخريب » ؛ مروري بر خاطرات و حماسه‌هاي جاودانه سردار سرافراز سپاه اسلام ، بسيجي گمنام ، تخريب‌چي شهيد ، عليرضا عاصمي.