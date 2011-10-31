غلامرضا اسداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به قرائت گزارش کمیسیون اصل نود از فساد مالی اخیر گفت: این گزارش با توجه به مستندات و دسترسی هایی که این کمیسیون داشت، تهیه شد و مجلس باید در خصوص تأثیر و نقش آن در استیضاح وزیر اقتصاد ارزیابی و قضاوت داشته باشد.

وی در خصوص تأثیر این گزارش بر استیضاح وزیر اقتصاد گفت: شمس الدین حسینی تکلیف داشته است که پیگیری هایی برای جلوگیری از سوءاستفاده های مالی اخیر انجام دهد.

عضو کمیسیون اصل نود تأکید کرد: هنگامیکه مشاور وزیر اقتصاد نامه هایی در حمایت از گروه امیرمنصور آریا نوشته است، وزیر باید در پیشگیری از این موضوع پیش قدم می شد در حالی که هیچ نظارتی از سوی وی صورت نگرفت.

اسداللهی تأکید کرد: با توجه به برنامه هایی که حسینی در هنگام رأی اعتماد به مجلس ارائه کرد نمایندگان توقع بیشتری از وی داشتند، ضمن اینکه حسینی تکلیف داشت جلوی برخی از تخلفات را بگیرد و گزارش ما به نوعی می تواند در استیضاح وی موثر باشد.

وی در خصوص رایزنی استانداران و معاونان پارلمانی وزارتخانه ها با نمایندگان مجلس برای پس گرفتن امضاهای استیضاح گفت: حق وزیر اقتصاد و امور دارایی است که از همه ابزارهای قانونی در اختیار خود برای روشنگری استفاده کند، تا کماکان ادامه خدمت داشته باشند ولی معتقدم تصمیم گیرنده نهایی در مورد استیضاح نمایندگان هستند.

عضو کمیسیون اصل نود گفت: استانداران تاکنون تماسی در خصوص استیضاح با نمایندگان نگرفته اند اما معاونان وزارتخانه ها و عوامل وابسته به وزارت اقتصاد و دارایی در چند هفته گذشته با نمایندگان تماس داشتند.