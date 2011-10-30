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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۰۶

نخستین مسجد با معماری سنتی در شهر اکستر بریتانیا ساخته شد

نخستین مسجد با معماری سنتی در شهر اکستر بریتانیا ساخته شد

شورای شهر دیون در بریتانیا با اشاره به پروژه سه سال ساخت مسجد اکستر اظهار داشت به علت رشد جمعیت مسلمانان این شهر ساخت این مسجد به یک اولویت تبدیل شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، مسجد اکستر با کمکهای مردمی اعضای جامعه اسلامی این شهر در اکستر ساخته شد.

متصدیان ساخت این مسجد ابراز امیدواری کردند این پایگاه که اجازه ساخت آن در سال 2000 صادر شد بتواند به ارتقای آگاهی درباره دین اسلام کمک کرده و غیر مسلمانان بسیاری برای شناخت اسلام از آن دیدن کنند.

درحال حاضر نیز مساجدی در پلیموث و توربی در اکستر فعال هستند اما این مسجد نخستین مسجد در اکستر است که با معماری سنتی اسلامی و مناره ساخته شده است.

یک سخنگوی هئیت امنای مسجد اظهار داشت: اجازه ساخت این مسجد در سال 2000 با تلاش فراوان هیئت امنا و جامعه مسلمان گرفته شد و کار ساخت آن از سال 2008 آغاز شد.

محمد اکبر امام جماعت این مسجد با ابراز امیدواری که مسلمانان بسیاری از این مسجد دیدن کنند گفت: ما از مشاهده پایان کار بسیار مسرور هستیم.

حدود 3 هزار مسلمان در شهر اکستر زندگی می کنند.

این مسجد دربرگیرنده یک گنبد، مناره، شبستان اصلی برای اقامه نماز و خطبه های نماز جمعه است.
 

کد مطلب 1447567

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