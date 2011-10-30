بهمن وکیلی امروز در بازدید از غرفه مهر در هجدهمین دوره نمایشگاه بین اللملی مطبوعات و خبرگزاری ها در گفتگو با خبرنگار این خبرگزاری در مورد اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی صورت گرفته گفت: هنوز در این خصوص که این امر اختلاس بوده اختلاف نظروجود دارد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود: هنوز هیچ یک از مراجع قضایی این موضوع را که این اتفاق اختلاس بوده را مطرح نکرده اند بنابراین ما نیز باید به این امر تمکین کنیم زیرا واژه اختلاس ادبیات خاص خود را دارد.

وی با بیان اینکه اتفاق اخیر یک تخلف مالی بانکی بوده و اختلاس نیست گفت: نظام بانکی کشور دچار تحریم های بین المللی است و بسیاری از بانک های خارجی خدمات فاینانس و ری فاینانس را در اختیار بانک های ما قرار نمی دهند.

وکیلی با اشاره به اینکه تمام زحمات تحریم ها و سختی ها بر دوش نظام بانکی کشور افتاده است تصریح کرد: گشایش ال سی های ریالی توسط بانک های کشور برای رفع مشکلات تولید کنندگان در بخش های مختلف صورت می گیرد.

به گفته وی، در ال سی های ارزی تجهیزات نظارتی به اندازه کافی و بر اساس استانداردهای جهانی وجوددارد بنابراین اینگونه مشکلات در زمینه ال سی های ارزی رخ نمی دهد اما در بخش ال سی های ریالی چنین تجربه ای وجود نداشت.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به خدمات بانک ها طی چند سال اخیر و رفع نیازهای تجار و تولید کنندگان کشور عنوان کرد: تخلف صورت گرفته نباید اتفاق می افتاد اما در حال حاضر نباید در یک فضای تنش آمیز این تخلف را بزرگ نمایی کنیم و خدمات را کوچک جلوه دهیم.

وی ادامه داد: اگر چنین روشی ادامه داشته باشد مشکلات متعددی گریبانگیر کشور خواهد شد. بنابراین لازم است که بانک ها بیش از پیش احتیاط کرده و مستندات و مکتوبات سختگیرانه تر اعمال شود تا اقتصاد کشور دچار آسیب های جدی نشود.