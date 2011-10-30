500 دهیاری در آذربایجان غربی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محبوب زارع ظهر یکشنبه در نشست مشورتی بخشداران آذربایجان غربی افزود: با اخذ موافقت نامه های اخیر برای تاسیس 508 دهیاری در 508 روستای بالای 40 و 50 خانوار استان تا پایان امسال مجموع روستاهای برخوردار از خدمات دهیاریها به یک هزار و 700 روستا افزایش می یابد .

وی با اشاره به اینکه از دو هزار و 843 روستای دارای سکنه آذربایجان غربی تا کنون در هزار و 163 روستا دهیاری راه اندازی شده، بیان داشت: امسال 22 میلیارد ریال برای تجهیز دهیاریها به ماشین آلات عمرانی اختصاص یافته که خریداری و تحویل دهیاریها می شود .