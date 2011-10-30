500 دهیاری در آذربایجان غربی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محبوب زارع ظهر یکشنبه در نشست مشورتی بخشداران آذربایجان غربی افزود: با اخذ موافقت نامه های اخیر برای تاسیس 508 دهیاری در 508 روستای بالای 40 و 50 خانوار استان تا پایان امسال مجموع روستاهای برخوردار از خدمات دهیاریها به یک هزار و 700 روستا افزایش می یابد .
وی با اشاره به اینکه از دو هزار و 843 روستای دارای سکنه آذربایجان غربی تا کنون در هزار و 163 روستا دهیاری راه اندازی شده، بیان داشت: امسال 22 میلیارد ریال برای تجهیز دهیاریها به ماشین آلات عمرانی اختصاص یافته که خریداری و تحویل دهیاریها می شود.
مدیر کل دفتر امور روستایی و مناطق محروم آذربایجان غربی با اشاره به شاخصهای رشد برخوداری جمعیت روستایی آذربایجان غربی از خدمات زیربنایی در شش ماهه اول امسال، گفت: طی این مدت در مقایسه با پایان سال 89 شاخص برخورداری جمعیت روستایی از خدمات زیربنایی مخابرات از 99.82 درصد به 100 درصد، خانه بهداشت از 95.9 درصد به 100 درصد، راه روستایی از 75 درصد به 77.5 درصد و شبکه گاز نیز از 17 درصد به 26 درصد افزایش یافته است .
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