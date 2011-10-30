به گزارش خبرگزاری مهر، در این متن آمده است: همکار گرامی ما، آقای علیرضا رئیسیان اعضای علی البدل هیئت مدیره خانه سینما را "حائز شرایط" برای عضویت اصلی در هیئت مدیره خانه سینما " ندانسته اند و در توضیح علت این ایراد گفته‌اند " اعضای علی البدل مانند اعضای اصلی هیأت مدیره باید آرای نصف به اضافه یک (مجمع عمومی خانه سینما ) را اخذ کنند و نماینده کانون کارگردانان از میان 27 صنف (مجمع عمومی ) خانه سینما ، تنها هفت رأی را اخذ کرده است و حضور ایشان به عنوان عضو علی البدل غیر قانونی است."

در ادامه اشاره شد: گرچه نزدیک به یک سال از انتخابات می گذرد و تشکیک در قانونی بودن اعضای علی البدل کمی دیر است با این حال در پاسخ به ایراد، گمان می‌کنم، اشاره آقای رئیسیان به الزام "رأی نصف به اضافه یک مجمع عمومی برای اعضای علی البدل" به ماده 21 اساسنامه خانه سینما بر می‌گردد.

مختاری در این جوابیه به ماده 21 اساسنامه خانه سینما اشاره کرد: "مصوبات مجمع عمومی عادی با رأی اکثریت مطلق حاضران در جلسه معتبر است." اما تبصره این ماده که در زیر همین ماده آمده است انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرس را از الزام رأی "اکثریت مطلق" یا "نصف به اضاف یک"، مستثنی کرده و نوشته است : تبصره 1 – انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس در مجامع عمومی با "اکثریت نسبی " آرا صورت خواهد پذیرفت.

در ادامه این متن آمده است: تأکید روی "اکثریت نسبی " در متن اساسنامه صورت گرفته است . بنا بر این عضویت اعضای علی البدل کنونی هیأت مدیره خانه سینما ایرادی ندارد. حتی اعضای اصلی هیأت مدیره خانه سینما نیز اگر در انتخابات رأی کمتر از نصف باضافه یک بیاورند از نظر اساسنامه قانونی هستند.

مختاری یادآور شد: اضافه کردن این توضیح خالی از فایده نیست که اگر بگفته آقای رئیسیان داشتن رای نصف به اضافه یک برای انتخابات نمایندگان الزامی می بود بسیاری از انتخابات دچار بن بست غیرقابل گشایش می شد و خانه سینما را فلج می کرد. به همین علت هم در اساسنامه چنین تبصره ای اضافه شده است.

در ادامه دبیر هیئت مدیره خانه سینما عنوان کرد: آقای رئیسیان در مورد استعفای یکی از اعضای هیئت مدیره اعتراض داشته‌اند که چرا "دلایل استعفای ایشان اعلام نشده است." روشن است که ایشان را مجمع عمومی انتخاب کرده است و تنها مجمع عمومی می تواند از ایشان توضیح علت استعفا را بخواهد. مجمع عمومی سالانه نیز در تاریخ مقرر و پیش بینی شده در اساسنامه به زودی برگزار خواهد شد.

در پایان وی تاکید کرد: در مورد صدور بیانیه توسط مدیرعامل خانه سینما و اساسا حدود اختیارات و مسئولیت‌های مدیرعامل خانه سینما موضوعی قابل بحث و قابل تفسیر است که پرداختن به آن نیاز به مجال و موقع مناسب دارد.