مهدی تاج با حضور در غرفه مهر در نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ضمن بیان این مطلب افزود: من از گروه ورزشی خبرگزاری مهر بسیار متشکرم که در کنار توجه به ورزش به تیم‌های پایه هم نگاه ویژه‌ای دارد و به جای پرداختن به حاشیه‌ها بیشتر سعی می کند مطالبی که به سود فوتبال است را بیان کند.

وی با بیان اینکه مربی مانند دوستی مهر در فوتبال کم داریم و باید کمک و حمایت کنیم تا وی بتواند در مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی آسیا هم با تیم نوجوانان موفق باشد، افزود: مسابقات فوتبال انتخابی قهرمانی جوانان آسیا هم از روز چهارشنبه آغاز می شود و امیدوارم با حضور تماشاگران در بازی‌های این تیم و حمایت از آنها شاهد صعود تیم فوتبال جوانان به مرحله نهایی رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا باشیم.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال در مورد این شایعه که "کارلوس کی‌‍‌روش" با ادامه همکاری دوستی مهر با تیم نوجوانان مخالف است، اظهار داشت: این حرف غلطی است زیرا کی‌روش خودش مربی بزرگی بوده و در این مدت تاثیرات مثبت زیادی روی تیم ملی داشته است. حتما وی با مربی سازنده‌ای مانند دوستی که موفقیت‌های زیادی در رده سنی نوجوانان کسب کرده است مشکلی ندارد و همگی با هم برای موفقیت تیم‌های ملی تلاش می کنیم.

وی در مورد آخرین وضعیت تغییرات در اساسنامه فدراسیون اظهار داشت: دیروز شنبه نشست خوبی در این خصوص داشتیم. امروز یا فردا نظر رسمی این گروه اعلام خواهد شد و سپس کمیته 13 نفره در صورت تایید نهایی، تغییرات اساسنامه را به فدراسیون فوتبال ارسال خواهد کرد.

تاج با بیان اینکه تلاش‌های صورت گرفته در ایجاد تغییرات در اساسنامه برای این است که رئیس و مسئولان بعدی فدراسیون بدون دغدغه کارشان را انجام دهند، خاطرنشان کرد: ما همچنان خواهان چندصدایی در فوتبال هستیم زیرا در این صورت فوتبال ضرر نمی کند.

وی در مورد اینکه اگر اختیار پیشنهاد انتخاب اعضای هیئت رئیسه هم به رئیس فدراسیون واگذار شود بازهم فدراسیون به حالت گذشته بازگشته و به نوعی خودمختاری و دیکتاتوری در آن دیده خواهد شد، تاکید کرد: انتخاب اعضای هیئت رئیسه توسط مجمع فدراسیون به معنی این نیست که رئیس فدراسیون ضعیف شود، بلکه او با اقتدار به کارش ادامه خواهد داد و اینکه اعضای هیئت رئیسه توسط مجمع انتخاب شوند، ضرری برای فدراسیون نخواهد داشت.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه مسئولان این فدراسیون خصوصا دبیرکل تلاش بسیاری انجام دادند تا میزبان بسیار خوبی برای بحرین باشیم در پایان گفت: امیدوارم در بازی برگشت حاشیه‌ای پیش نیاید و ما بتوانیم در بحرین هم پیروز شویم، این پیروزی به ما کمک می کند در بازی با اندونزی هم موفق ظاهر شویم و پیش از پایان بازی‌های این مرحله صعودمان به مرحله بعدی را قطعی کنیم.