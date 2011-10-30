فروکش کردن زمین در خیابان هنگام/ بونکر سیمان نیمه واژگون شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 13:1 دقیقه امروز یکشنبه ماموران ایستگاه 17 آتش نشانی در جریان فروکش کردن زمین در خیابان هنگام مقابل ایستگاه قرار گرفتند که بلافاصله ماموران با حضور در محل اقدام به ایمن سازی محل و مسدود کردن خیابان کردند.

در بررسیهای آتش نشانان مشخص شد سطح خیابان به دلیل سستی و همچنین وزن سنگین بونکر نشست کرده و این خودرو به صورت نیمه واژگون در آمده است.

هم اکنون آتش نشانان با استفاده از جرثقیل در حال تخلیه بار بونکر هستند تا آن را به حالت اولیه بازگردانند.

به گزارش مهر، هم اکنون ترافیک در مسیر شمال به جنوب خیابان هنگام و اطراف آن سنگین گزارش شده است.