  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۱۳

اختصاصی مهر/

فروکش کردن زمین در خیابان هنگام/ بونکر سیمان نیمه واژگون شد

فروکش کردن زمین در خیابان هنگام/ بونکر سیمان نیمه واژگون شد

فروکش کردن زمین در خیابان هنگام باعث سقوط یک بونکر در آن شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 13:1 دقیقه امروز یکشنبه ماموران ایستگاه 17 آتش نشانی در جریان فروکش کردن زمین در خیابان هنگام مقابل ایستگاه قرار گرفتند که بلافاصله ماموران با حضور در محل اقدام به ایمن سازی محل و مسدود کردن خیابان کردند.

در بررسیهای آتش نشانان مشخص شد سطح خیابان به دلیل سستی و همچنین وزن سنگین بونکر نشست کرده و این خودرو به صورت نیمه واژگون در آمده است.

هم اکنون آتش نشانان با استفاده از جرثقیل در حال تخلیه بار بونکر هستند تا آن را به حالت اولیه بازگردانند.

به گزارش مهر، هم اکنون ترافیک در مسیر شمال به جنوب خیابان هنگام و اطراف آن سنگین گزارش شده است.

کد مطلب 1447582

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها