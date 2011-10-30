صادر کنندگان نمونه قم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در همایش تجلیل از صادرکنندگان قم که ظهر یکشنبه در تالار معصومیه استانداری قم برگزار شد، استاندار قم به همراه دیگر مسئولان صنعتی و اقتصادی استان طی نشستی مشکلات و خواسته‌های تولیدکنندگان استان را بررسی کردند.



در این مراسم که با سخنرانی دکتر پدرام سلطانی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و خانم منیژه توانا، مدیرکل دفتر امور بنگاه‌های سازمان توسعه تجارت ایران همراه بود، رئیس اتاق بازرگانی، نمایندگان اتحادیه فرش و کفش، نماینده صادرکنندگان نمونه و رئیس کمیسیون جوانان اتاق بازرگانی، سرپرست بانک صادرات استان قم ضمن گرامیداشت روز ملی صادرات، به طرح دیدگاه‌های خود و بررسی مشکلات موجود در راه تولید پرداختند.



درپایان این همایش 12 تن از صادرکنندگان نمونه استان که 8 نفر از آنان را جوانان تشکیل می‌دادند، با دریافت لوح سپاس و تندیس از سوی استاندار و مسئولان بازرگانی قم تجلیل شدند.

