گزارش کمیسیون اصل 90 تردیدها درخصوص استیضاح وزیر اقتصاد را از بین برد

نورالله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 از فساد بانکی اخیر و تاثیر آن در استیضاح وزیر اقتصاد گفت: با توجه به قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 فساد بانکی اخیر، قصور بخشهای مختلف وزارت اقتصاد و شخص وزیر برای نمایندگان محرز شد.

وی افزود:‌ اگر قبل از قرائت این گزارش تردیدی در خصوص استیضاح وزیر اقتصاد وجود داشت هم اکنون این تردید کنار گذاشته شده چرا که گزارش کمیسیون اصل 90 با حجم بالای ساعت و کار کارشناسی مستند شده است.

حیدری تاکید کرد:‌ معتقدم هم اکنون بحث رای‌آوری استیضاح وزیر اقتصاد قوت بخشیده شده است.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درخصوص اخبار منتشر شده به نقل از نمایندگان مجلس و حتی برخی استانداران مبنی بر رایزنی گسترده استانداران و معاون پارلمانی وزارتخانه‌ها و نمایندگان برای پس گرفتن امضاهای استیضاح وزیر اقتصاد و رای اعتماد مجدد به وی اظهار داشت: این موضوع قطعاً‌ وجود داشته است که در برخی مواقع با شدت و ضعف نسبت به افراد بوده است.

وی با بیان اینکه در برخی مواقع تماس‌ها یا سفارش‌هایی در این زمینه وجود داشته است، گفت: گاهی عوامل دولتی تلاش می‌کنند این تماس‌ها را در یک ضوابط قانونی تعریف کنند. مثلاً عنوان می‌کنند هم اکنون در سال جهاد اقتصادی هستیم و اگر تغییری در حرکت‌ کشور به وجود بیاید تاثیرگذار خواهد بود. همچنین در برخی مواقع چند روز مانده به استیضاح وزیر متعهد می‌شود که نظر مجلس را تامین کند.

این نماینده مجلس گفت: البته ممکن است گاهی تماس‌ با نمایندگان معنادار و برای تطمیع باشد. معتقدم لابی‌گری و چانه زنی وجود دارد و قابل انکار نیست اما با توجه به بلوغ فکری مجلس، نمایندگان با رعایت مصالح به استیضاح رای خواهند داد و هیچگونه سفارش را نخواهند پذیرفت.