22 دستگاه خودروی آتش نشانی به شهرهای خراسان رضوی تحویل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رشید صحابی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: اعتبار اختصاص یافته برای هر خودرو 118 میلیون ریال است که 20 درصد آن توسط شهرداری ها و 80 درصد توسط وزارت کشورتامین شده است.

وی افزود: این خودروها به 22 ایستگاه آتش نشانی در سطح شهرهای استان تحویل داده شده است.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی گفت: علاوه بر تحویل خودرو، اعتباراتی نیز برای احداث مکان و تاسیسات آتش نشانی به برخی از شهرهای استان تخصیص یافته است.

رشید صحابی تصریح کرد: پیش از این، اطفا حریق در شهرهای تازه تاسیس توسط آتش نشانی های شهرهای همجوار صورت می گرفت که این امر تاخیر در امدادرسانی و افزایش خسارات را در پی داشت.