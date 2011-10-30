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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۰۰

صحابی:

22 دستگاه خودروی آتش نشانی به شهرهای خراسان رضوی تحویل می شود

22 دستگاه خودروی آتش نشانی به شهرهای خراسان رضوی تحویل می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی از تحویل 22 دستگاه خودروی آتش نشانی به شهرهای استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رشید صحابی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: اعتبار اختصاص یافته برای هر خودرو 118 میلیون ریال است که 20 درصد آن توسط شهرداری ها و 80 درصد توسط وزارت کشورتامین شده است.

وی افزود: این خودروها به 22 ایستگاه آتش نشانی در سطح شهرهای استان تحویل داده شده است.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی گفت: علاوه بر تحویل خودرو، اعتباراتی نیز برای احداث مکان و تاسیسات آتش نشانی به برخی از شهرهای استان تخصیص یافته است.

رشید صحابی تصریح کرد: پیش از این، اطفا حریق در شهرهای تازه تاسیس توسط آتش نشانی های شهرهای همجوار صورت می گرفت که این امر تاخیر در امدادرسانی و افزایش خسارات را در پی داشت.

کد مطلب 1447588

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