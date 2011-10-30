اجرای طرحهای مقاوم سازی اماکن روستایی آذربایجان غربی تسریع یابد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمودی ظهر یکشنبه در نشست مشورتی بخشداران آذربایجان غربی با اشاره به اینکه بخشداران باید گسترش فرهنگ پیشگیری از خسارات بالایای طبیعی در روستاها را سرلوحه کار خود قرار دهند، افزود: تسریع در اجرای طرحهای مقاوم سازی اماکن بویژه در مناطق روستایی استان ضروری است.

وی زلزله اخیر در استان وان ترکیه را زنگ هشداری برای ساکنان شهرها و روستاهای در مسیر خط زلزله استان دانست و بیان داشت: با وجود اقدامات قابل قبول در بخش مقاوم سازی اماکن روستایی، باید توسعه طرح های مقاوم سازی و اجرای طرح های پیشگیری در این زمینه مورد توجه ویژه همه مسئولان قرار گیرد.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی آگاه سازی و جلب مشارکت مردم و کمک به توسعه صنعت بیمه در مناطق روستایی را از دیگر وظایف بخشداران استان عنوان و بر نظارت، پیگیری و بخشداران برای رفع موانع اجرایی و ارتقای کیفی پروژه ها در روستاها تاکید کرد.

محمودی با بیان اینکه بخشداران باید با نظارت بر ساخت و سازهای روستایی از هرگونه تخلف در محدوده روستاها جلوگیری کنند، گفت: با گسترش تعاونیهای چند منظوره در روستاها می توان علاوه بر افزایش اشتغالزایی برای افراد کاردان، در بهبود کمی و کیفی طرح ها نیز اقدام کرد.

این مسئول همچنین توسعه مکانیزاسیون اراضی کشاورزی را از اولویت ها اساسی مدیریت ارشد استان عنوان کرد و افزود: با توجه به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه توسعه مکانیزاسیون اراضی کشاورزی ضروری و اجتناب ناپذیر بوده و بخشداران در این رابطه باید در افزایش استقبال کشاورزان و مشارکت آنان در تبدیل اراضی به سیستم های آبیاری مدرن تلاش کنند.

در ادامه این نشست نماینده بخشداران آذربایجان غربی عمده مسائل و مشکلات روستاها را طرح و مدیران کل دستگاههای اجرایی نیز برنامه های پیش بینی شده و دردست اجرا در مناطق روستایی را اعلام کردند .