475 معلول در فیروزکوه از تسهیلات بهزیستی بهره مند هستند

حسین بی نیاز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این معلولان از خدماتی نظیر بیمه خدمات درمانی، بیمه مکمل برای معلولان، توزیع کالا برگ غیرنقدی و بن برای معلولان و خانواده‏های آنان، پیگیری و توزیع سهام عدالت و توزیع کارت سوخت برخوردار هستند.

وی گفت: همچنین صدور کارت شناسایی برای تمام معلولان برای استفاده از تسهیلات مربوطه و توزیع اقلام توانبخشی مانند سمعک، عصا، ویلچر، واکر و تشک مواج و لوازم بهداشتی بیماران ضایعه نخاعی و پرداخت هزینه‏های درمان، تحصیل و اشتغال از دیگر خدماتی است که اداره بهزیستی شهرستان فیروزکوه به این معلولان ارائه می دهد.

این مسئول اضافه کرد: ویزیت دوره‏ای معلولان ضایعه نخاعی با تشکیل تیم سیار ضایعه نخاعی در فیروزکوه صورت می‏گیرد.

مستمری ماهانه به 39 معلول و بیمار روانی تعلق می گیرد

وی عنوان کرد: 26 معلول و 13 بیمار روانی مزمن در شهرستان فیروزکوه از مستمری ماهانه برخوردار هستند و با توجه به تایید کمیته توانبخشی، 77 نفر تاکنون در پشت نوبت دریافت مستمری قرار دارند.

این مسئول افزود: درسال جاری بیش از دو هزار و 480 نفر از مردم شهرستان فیروزکوه از خدمات مرکز فیزیوتراپی بهره مند شده‏اند.

وی بیان داشت: تأمین بخش عمده‏ای از هزینه ساخت و تعمیر مسکن معلولان، هزینه‏های درمان و تحصیل معلولان، صدور معرفی ‏نامه برای معافیت از پرداخت هزینه انشعاب آب، برق و گاز و جواز ساخت مسکن معلولان، معرفی معلولان و اعضای خانواده حائز شرایط به کمیته معافیت سربازی موضوع ماده شش و 9 مصوبه مقام معظم رهبری نیز در فیروزکوه انجام شده است.

معلولان فیروزکوه به اردوهای زیارتی و سیاحتی اعزام می شوند

بی نیاز ادامه داد: معلولان دختر و پسر فیروزکوه به اردوهای زیارتی و سیاحتی اعزام می شوند و همچنین تشکیل تیم ورزشی فوتسال معلولان و اعزام افراد مجهول‏الهویه و روانی مزمن ارجاعی از سوی دادستان به مراکز نگهداری سازمان بهزیستی در تهران در دستور کار است.

وی به تشکیل 22 مورد کمیته تعیین معلولیت و بررسی درخواستهای رسیده به واحد توانبخشی و تشکیل 18 مورد کمیته توانبخشی به منظور تعیین نیازهای معلولان از قبیل وسایل کمک توانبخشی و لوازم ضروری زندگی در فیروزکوه اشاره کرد.