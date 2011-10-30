به گزارش خبرنگار مهر علی اکبر ولایتی در حاشیه نشست با زنان مصری در خصوص تشکیل اتحادیه رسانه های جهان اسلام گفت: در این اتحادیه باید همه رسانه های کشورهای اسلامی مشارکت فعال داشته باشند و سازماندهی دموکراتیکی در آن حاکم شود.

وی افزود: وجود چنین نهادی دررسانه های جهان اسلام حتما مثبت ارزیابی می شود و این اتحاد و هماهنگی می تواند آثار پایداری را بر جای بگذارد.

ولایتی همچنین در توضیح نشست امروز خود با بانوان مصری نیز گفت: بعد از تشکیل همایش بیداری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران اقدامات مختلفی توسط بخشهای مختلف جمهوری اسلامی صورت گرفت در جهت تکمیل آن حرکتی که با اجلاس بیداری اسلامی آغاز شد.

ولایتی این نشست را اقدامی از سوی سازمان ارتباطات اسلامی با همکاری مشاور امور زنان رئیس جمهور عنوان کرد و گفت: خانم های مصری حاضر در جلسه امروز سالهای زیادی کار فرهنگی و فکری و رسانه ای انجام داده اند و می توان آنها را نمایندگان فکری بانوان مصری دانست.

وی این نشست را در راستای ایجاد همبستگی میان متفکران کشورهای اسلامی عنوان کرد و افزود: در اجلاس اخیر بیداری اسلامی خانمها نیز حضور پررنگی داشتند ولی جلسه امروز به خاطر اهمیت قائل شدن برای جایگاه زن بوده است.

ولایتی توجه به قشر بانوان در جهان اسلام را ناشی از یکسان دانستن حقوق زن و مرد دانست و گفت: به لحاظ جنسیت هیچ تفاوتی میان مرد و زن برای شرکت در نهضت های برخاسته از بیداری اسلامی وجود ندارد و امیدواریم در آینده ای نه چندان دوراجلاس مخصوص خانمها را از کل جهان اسلام در جمهوری اسلامی داشته باشیم.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص حراست از پیروزی نهضت های اسلامی در منطقه نیز گفت: شاید مهمتر از خود نهضت ها حفظ و حراست از آن باشدو تجربه جمهوری اسلامی نیز گویای این نکته است.

وی افزود: باید کشورهایی که در این زمینه تجربیاتی بدست آورده اند آنها را در اختیار نهضت های تازه پیروز شده قرار بدهند تا استواری و پایداری در این نهضت ها نهادینه شود.

ولایتی در پاسخ به سئوالی در خصوص زمان برگزاری اجلاس زنان کشورهای اسلامی فعال در بیداری اسلامی گفت: بنابر برنامه ریزیها فکر نمی کنیم برگزاری این اجلاس بیش از 3 ماه دیگر به طول انجامد.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل همچنین برگزاری اجلاس جوانان کشورهای اسلامی را نیز قریب الوقوع و در حدود یک ماه بعد اعلام کرد.