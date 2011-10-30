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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۱۵

علیا عنوان کرد:

سلامت در اجرای امور قضایی اولویت مسئولان دادگستری شرق هرمزگان باشد

سلامت در اجرای امور قضایی اولویت مسئولان دادگستری شرق هرمزگان باشد

بشاگرد - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: سلامت در اجرای امور قضایی اولویت مسئولان دادگستری شرق هرمزگان باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی علیا در بازدید سرزده از شهرستان بشاگرد که برای بررسی مسائل امنیتی و مشکلات قضایی و حقوقی مردم به بشاگرد سفر کرده بود، گفت: دقت در احقاق حق مظلومان، سلامت در اجرای امور قضایی و تسریع در رسیدگی پرونده ها در اولویت کاری مسئولان دادگستری شرق استان باشد.

وی حفظ سلامت در دستگاه قضایی را یک امر ضروری دانست و گفت: با سفر ریاست قوه قضائیه به استان، وضعیت دستگاه قضایی رو به بهبود بوده و امیدواریم که به حد مطلوب برسد و ما انتظار داریم تمامی معاونین و مسئولین دستگاه قضایی چه مرکز استان و شهرستانهای تابعه با تلاش هر چه بیشترنسبت به ارتقای کیفیت خدمات رسانی به مردم شریف و ولایتمدار استان تلاش کنند.

علیا با تاکید به این نکته اظهار داشت: همان طور که یک کشور نیازمند توسعه در تمامی زمینه ها چه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی است، در زمینه قضایی هم باید دارای رشد و توسعه باشد و این امر مهم مستلزم تفکر خردمندانه مسئولان قضایی است.

وی با اشاره به سخنان گهر بارحضرت علی (ع)  افزود: عمر انسان در گذر زمان رو به زوال است چه خوب است این انسان نوعی عمر خود را صرف خدمتگذاری به خلق الله کند و در پیشگاه حق روسفید باشد.

علیا خطاب به قضات دادگستری شهرستان بشاگرد عنوان کرد: تمامی قضات در امر رسیدگی به پرونده ها دقت لازم را به کار گیرند و اجازه ندهند افرادی با تمکن مالی و یا موقعیتهای اجتماعی بالا اجازه نفوذ در دستگاه قضایی را داشته باشند.

وی همچنین تصریح کرد: اهتمام و غیرت اجتماعی مایه حفظ اعتمادجامع مردم و امنیت اجتماعی و اتخاذ تصمیمات صحیح در جامعه است و این غیرت اجتماعی باید در تمامی مسئولیتهای اجرایی و قضایی وجود داشته باشد.

علیا در پایان این بازدید وضعیت امنیتی شرق استان را مطلوب خواند و گفت: تمامی مسئولان دادگستری شهرستان بشاگرد کاهش اطاله دادرسی، کاهش جمعیت کیفری زندانها ، تسریع در رسیدگی به پرونده ها،قاطعیت در برخورد با اشرار و اراذل اوباش، دقت در احقاق حق مظلومان، سلامت در اجرای امور قضایی را در اولویت کاری داشته باشند.

کد مطلب 1447602

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