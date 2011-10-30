ستادهای برتر اقامه نماز استان تهران تقدیر می شوند

محمدحسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فعالیتهای ستاد اقامه نماز نقاط مختلف کشور در پایان دوره‏ یکساله مورد بررسی مسئولان این نهاد قرار گرفته و پس از ارزیابی، مناطق برتر در اجلاس سراسری نماز مورد تقدیر قرار می گیرند.

وی گفت: نهادینه شدن نماز در جامعه هدف نهایی ستاد اقامه نماز است که این مهم با مشارکت تمام دستگاههای دولتی و غیردولتی محقق خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: ستاد اقامه نماز استان تهران برنامه های مختلفی در پیش دارد که آنها را به ستادهای زیرمجموعه ابلاغ می کند.

برگزاری نشستهای دانش ‏آموزی از برنامه‏ های ستاد اقامه نماز است

وی بیان کرد: مهمترین این برنامه ها برگزاری نشستهای خانواده است که در حال برگزاری در مناطق مختلف است و نشستهای دانش آموزی نیز در ردیف دیگر برنامه ‏های ستاد اقامه نماز استان تهران است که در شهرستانها برگزار خواهد شد.

توکلی افزود: اجرای امور این ستاد در هر استان برعهده دبیرانی است که علاوه بر این، مسئولیت حکم مشاوری استاندار را نیز دریافت می کنند و شهرستانهای تابعه استانهای کشور نیز با اعطای حکم از طرف دبیران ستادهای استانی به ادامه فعالیت می‏پردازند.

وی عنوان کرد: فعالیتهای ستاد اقامه نماز با نهادهای دیگر همچون ستاد نماز جمعه و مرکز رسیدگی به امور مساجد دارای تفاوت‏هایی است، اما با آنها همسوست و حول دو محور اصلی جریان دارد.

این مسئول افزود: بخشی از این فعالیتهای فرهنگی نظیر نشستهای دانشجویی، آموز‏شهای مربیان مهد کودک و پیش ‏دبستانی از سوی ستاد اقامه نماز به دستگاههای ذیربط ابلاغ و اجرایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: بخش دیگری از فعالیتهای ستاد اقامه نماز در پی برگزاری نشستهای حجت‏ الاسلام قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور با وزرای هر وزارتخانه، سیاستگذاری، به صورت توافقنامه‏هایی منعقد و به ادارات کل برای اجرا ابلاغ می شود.

گفتنی است ستاد اقامه نماز، تشکیلاتی غیردولتی بوده که تحت نظر مقام معظم رهبری، تأیید آیین نامه هیئت دولت و مصوبه شورای انقلاب فرهنگی ایجاد شده است.