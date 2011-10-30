ستادهای برتر اقامه نماز استان تهران تقدیر می شوند

محمدحسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فعالیتهای ستاد اقامه نماز نقاط مختلف کشور در پایان دوره یکساله مورد بررسی مسئولان این نهاد قرار گرفته و پس از ارزیابی، مناطق برتر در اجلاس سراسری نماز مورد تقدیر قرار می گیرند.
وی گفت: نهادینه شدن نماز در جامعه هدف نهایی ستاد اقامه نماز است که این مهم با مشارکت تمام دستگاههای دولتی و غیردولتی محقق خواهد شد.
این مسئول ادامه داد: ستاد اقامه نماز استان تهران برنامه های مختلفی در پیش دارد که آنها را به ستادهای زیرمجموعه ابلاغ می کند.
برگزاری نشستهای دانش آموزی از برنامه های ستاد اقامه نماز است
وی بیان کرد: مهمترین این برنامه ها برگزاری نشستهای خانواده است که در حال برگزاری در مناطق مختلف است و نشستهای دانش آموزی نیز در ردیف دیگر برنامه های ستاد اقامه نماز استان تهران است که در شهرستانها برگزار خواهد شد.
توکلی افزود: اجرای امور این ستاد در هر استان برعهده دبیرانی است که علاوه بر این، مسئولیت حکم مشاوری استاندار را نیز دریافت می کنند و شهرستانهای تابعه استانهای کشور نیز با اعطای حکم از طرف دبیران ستادهای استانی به ادامه فعالیت میپردازند.
وی عنوان کرد: فعالیتهای ستاد اقامه نماز با نهادهای دیگر همچون ستاد نماز جمعه و مرکز رسیدگی به امور مساجد دارای تفاوتهایی است، اما با آنها همسوست و حول دو محور اصلی جریان دارد.
این مسئول افزود: بخشی از این فعالیتهای فرهنگی نظیر نشستهای دانشجویی، آموزشهای مربیان مهد کودک و پیش دبستانی از سوی ستاد اقامه نماز به دستگاههای ذیربط ابلاغ و اجرایی خواهد شد.
وی تصریح کرد: بخش دیگری از فعالیتهای ستاد اقامه نماز در پی برگزاری نشستهای حجت الاسلام قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور با وزرای هر وزارتخانه، سیاستگذاری، به صورت توافقنامههایی منعقد و به ادارات کل برای اجرا ابلاغ می شود.
گفتنی است ستاد اقامه نماز، تشکیلاتی غیردولتی بوده که تحت نظر مقام معظم رهبری، تأیید آیین نامه هیئت دولت و مصوبه شورای انقلاب فرهنگی ایجاد شده است.
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